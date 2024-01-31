Deprem bölgesindeki aile hekimlerinden çağrı

Haber Merkezi

Aile Hekimliği Çalışanları Sendikası (AHESEN) deprem bölgesinde görev yapan sözleşmeli çalışanların maaşlarında yaşanabilecek düşüşlerin önüne geçen düzenlemenin bir yıl daha uzatılmasını istedi. Sendika Genel Başkanı Dr. Ahmet Kandemir, depremden ciddi olarak etkilenen Maraş, Hatay, Malatya, Adıyaman ve Antepin Nurdağı, İslâhiye ilçelerinde bir yandan inşaatların sürdüğünü, diğer taraftan ise yıkımların tamamlandığını anımsatarak "Orada hayatını ve işlerini sürdüren meslektaşlarımız için süreç hâlâ normale dönmüş değil" diye konuştu.

Binlerce kişinin vefat ettiği, birçoğunun başka şehirlere veya depremden daha az etkilenen bölgelere göç etmek zorunda kaldığı bölgede, aile hekimliği birimlerinin nüfusunda azalmalar yaşandığını ve kayıp yurttaşların sisteme işlenmesiyle birlikte bu azalmaların daha da artabileceğini ifade etti. Kandemir, 4 Nisan 2023’te yapılan değişiklikle Sözleşmeli Aile Hekimleri ve Aile Sağlığı çalışanlarının ödemelerinde yapılan düzenlemelerin, bölgedeki yaşamın tam olarak sağlıklı sürece dönmemiş olması nedeniyle uzatılması gerektiğini söyledi. Kandemir, ağır hasarlı ve yıkılmış ASM’lerin hâlâ konteynerlerde zor şartlarda hizmet verdiğini anımsatarak, bölgede görevini sürdüren çalışanların gelecek kaygısı taşımadan daha rahat ve kesintisiz sağlık hizmeti verebilmeleri için bu kararın ivedilikle alınması gerektiğini vurguladı.