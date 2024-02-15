Deprem konutu kurasında Menzil şeyhlerinin tamamına ev çıktı, muhtar skandalı savundu!

BirGün, Adıyaman'daki deprem konutu kurasında ,Menzil şeyhlerinin tamamına ev çıktığını ortaya çıkardı. Göçeri Köy Muhtarı Mehmet Erdem, skandalı savunarak, "Bu aileye ayrıcalık tanınmadı. Hak sahibiydi, kurada ismi çıktı" dedi.

Menzil Cemaati’nin de merkezi olan Kahta ilçesine bağlı Göçeri Mahallesi için düzenlenen kurada sadece 13 kişiye deprem konutu çıktı. Ancak bu 13 kişiden 7’sinin kamuda hızla örgütlendiği bilinen Menzil Cemaati’ni yöneten Elhüseyni ailesi olduğu anlaşıldı.

BirGün'ün gündeme getirdiği skandala göre, deprem konutu çıkan Menzil şeyhi Saki Elhüseyni’nin kuyumcu dükkanı bile var.

MUHTAR SAVUNDU

Göçeri Köy Muhtarı Mehmet Erdem, BirGün'ün ortaya çıkardığı skandalı savundu.

"Göçeri köyüne bağlı Buhara (Belin) mezrasındaki evler yıkıldı veya ağır hasar aldı" diyen Erdem, "Elhüseyni Ailesi’nin mezramızda bulunan 3 katlı bir binada depremde ağır hasar aldı. Evleri yıkılan ve ağır hasar alan 13 hak sahibi kuraya dahil edildi. Mezramızda toplam 17 konut inşa ediliyor. Bu kurada 13 hak sahibinin tamamına konut çıktı" dedi.

"Bunlardan 6’sı Elhüseyni Ailesi mensubudur" ifadesini kullanan Erdem, "Bu aileye ayrıcalık tanınmadı. Hak sahibiydi, kurada ismi çıktı. Herhangi bir ayrıcalık yada farklı bir uygulama yok. Yapılan haberler kasıtlı ve yıpratma amaçlıdır” savunmasını yaptı.