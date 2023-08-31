Depremde ağır hasar gören tarihi caminin minaresi, mezarların üzerine yıkıldı

Maraş’ta, 6 Şubat'ta meydana gelen depremlerde ağır hasar gören tarihi Bey Camii’nin minaresi, tarihi mezarların üzerine devrildi. Mahalle halkı, mezarların üzerinde bulunan enkazın bir an önce kaldırılmasını istedi.

İki büyük depremle sarsılan Maraş’ta Vakıf Kültür Varlıklarına bağlı 39’u cami 42 tarihi yapı hasar gördü. Tarihi camilerin yoğun olduğu ilde merkez Dulkadiroğlu ilçesi Sakarya Mahallesi’nde bulunan tarihi Bey Camii de hasar gördü. 1892 yılında yaptırılan Bey Camii’nin minaresi hemen yanında bulunan tarihi mezarların üzerine yıkıldı. Mahalle halkı, mezarların üzerinde bulunan enkazın bir an önce kaldırılmasını istedi.

"BİR TÜRLÜ EL ATILMADI"

Mahallede yaşayan yurttaşlardan Mustafa Kutlu, “1800’lü yıllara ait bu tarihi eserin ne yazık ki asrın felaketi olan depremden dolayı minaresi yıkıldı ve depremden sonra camiyi yaptıran zatların yattığı mezarların içerisine düştü minare taşları. Depremin üzerinden 6 ayı aşkın süre geçti ve bir türlü el atılmadı. Biz mahalleli olarak üzülüyoruz ve bir an önce kaldırılmasını talep ediyoruz” dedi.

Mahallede yaşayan bir başka yurttaş ise, “Bey Camii’nin minaresi mezarlıkların üstüne yıkıldı. Depremin üzerinden uzun süre geçmesine rağmen enkazın kaldırılmasında herhangi bir ilerleme yok. Buranın en kısa sürede ayağa kalkmasını istiyoruz” diye konuştu.