Depremde pisti çöken Hatay Havalimanı'nda uçuşlar yeniden başladı

Depremde kullanılamaz hale gelen Hatay Havalimanı, aynı yere yapılmasına tepki gösterilmesine rağmen yerel seçim yaklaşırken yeniden hizmete açıldı. Yapılan 3 seferde 350 yolcu iniş yaptı.

Hatay Havalimanı'nda yerel seçime kıs asüre kala hizmeet açılarak seferler gerçekleştirildi.

DHA'nın aktardığına göre, 6 Şubat’ta meydana gelen depremler sonucunda kullanılamaz hale gelen Hatay Havalimanı'nda ilk seferler gerçekleştirildi.

Hatay Valiliği, AnadoluJet’in TK7312 sefer sayılı SAW-HTY uçağı, 17.00’de 138 yolcuyla, AnadoluJet’in TK7112 sefer sayılı Esenboga- Hatay 18.19 uçağı 55 yolcuyla, THY’nin de TK2254 sefer sayılı İstanbul-Hatay 19.23 uçağı 157 yolcuyla, Hatay’a sorunsuz şekilde iniş yaptığı açıkladı. Seferlerin başladığı ilk gün, 350 yolcu Hatay'a iniş yapmış oldu.

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Maraş merkezli depremlerin meydana geldiği 6 Şubat'tan beri tartışılan konulardan biri de en ağır yıkıma uğrayan şehirlerden Hatay'daki havalimanı.

Depremin ardından çöken havalimanı pisti daha sonra Ankara Büyükşehir Belediyesi (ABB) ekiplerinin de yardımıyla onarılmıştı. Ancak onarım işlemlerinin uçakların yolculu şekilde inmesine engel teşkil ettiği belirtilmişti.

Pistin yeniden onarımı için mayıs ayı işaret edilmişti. Amik Ovası’na inşa edilen Hatay Havalimanı’nın su basan, depremde kullanılamaz hale gelen pistini inşa eden İntaş isimli şirkete pazarlıkla 1.8 milyar TL’lik konut ihalesi verilmişti.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, fay hattı üzerinde kurulu, sürekli su basan havalimanını aynı yere yapacaklarını açıkladı, uzmanlar tepki göstermişti.

BirGün’ün “Hatay Havalimanı zeminini iktidarın ısrarı kırdı” başlıklı haberinde AKP iktidarının tüm mahkeme kararlarına ve uyarılara rağmen Hatay Havalimanı’nı inşa ettiği ortaya çıkmıştı.