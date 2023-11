Depremde yakınlarını kaybedenler yakalamıştı: 370 kişinin öldüğü binanın müteahhitliğini yaptığını reddetti

Özat ifadesinde, “Emlakbank Konutları 1. etabın (her biri 7 kattan oluşan 6 blok) müteahhiti ben değilim. Ben 2. etabın müteahhidiyim” iddiasında bulundu. Konutlara ilişkin ön bilirkişi raporunda ise “Gereken teknik, fen ve sanat kurallarına uyulmadı” denildi.

Hürriyet'in haberine göre; Depremlerde büyük yıkım yaşayan Hatay’da, en az 370 kişinin yaşamını yitirdiği Emlakbank Evlerinin kaçak müteahhiti Mehmet Özat, yaklaşık 9 ay sonra Ankara’daki bir alışveriş merkezinde kendisini gizleyerek dolaşırken depremzede kadınlar tarafından yakalanarak polise teslim edildi.

Özat’ın savcılık ifadesi ortaya çıktı. 83 yaşında olan Özat’ın, meslek olarak “emekli” ve ekonomik durumunun aylık 7 bin 500 TL olduğu tutanağa yazıldı.

Özat ifadesinde özetle şunları söyledi:

"BEN 2. ETABI YAPTIM"

“Emlakbank Konutları 1. etabın (her biri 7 kattan oluşan 6 blok) müteahhidi ben değilim. Bu konutların müteahhitliğini Nurettin Mertayak yapmıştır. Bana okumuş olduğunuz müşteki ifadelerinde ve dilekçelerinde her ne kadar Emlakbank 1. etabın müteahhitliğini benim yaptığımı ifade etmişlerse de bu ifadeler doğruyu yansıtmamaktadır. Ben Emlakbank konutlarının 2. etabın müteahhitliğini Nurettin Mertayak ile beraber yürütmüştüm. Bu 2. etapta herhangi bir yıkım olmadığı gibi can kaybının da olmadığını biliyorum.”

Özat savunmasının ardından Hatay 1. Sulh Ceza Hakimliği’nce “taksirle ölüme ve yaralanmaya neden olma” suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildi. Özat’ın kabul etmemesine rağmen tutuklama müzekkeresinde, Emlakbank Konutları 1.etabının müteahhidinin olduğuna ilişkin tespitler bulunduğu belirtildi. Özat’ın avukatı Mustafa Yuvanç, tutuklama kararına itiraz etti.