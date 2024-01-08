Depremden kurtulup yangında can verdiler

Hatay’da bir prefabrik evde çıkan yangında iki çocuk yaşamını yitirdi. Konteyner ve çadırlarda elektrikten çıkan yangınların arttığına dikkat çeken mühendisler, “Mevzuata aykırı uygulamalardan vazgeçilmeli” dedi.

İlayda KAYA

Maraş merkezli depremlerin üzerinden neredeyse bir sene geçti. Afet bölgesindeki birçok soruna aylardır çözüm bulunamadığı gibi kış aylarının gelmesiyle barınma ve ısınma sorunları da arttı. Prefabrik evlerde, konteynerlerde ve çadırlarda ısınma amacıyla kullanılan elektrikli aletlerden kaynaklı yangınlar ise çoğaldı. Bunun son örneği Hatay’da yaşandı. Samandağ ilçesinde prefabrik evde çıkan yangında 2 çocuk hayatını kaybetti. Elektrikten kaynaklı çıkan yangınla ilgili inceleme başlatılırken mühendisler, "Mevzuata aykırı ve ölüme davetiye çıkaran uygulamalardan vazgeçilmeli” dedi.

SORUMLULUK VATANDAŞA

TMMOB Elektrik Mühendisleri Odası Hatay Şube Başkanı Cem Hüzmeli, BirGün’e yaptığı açıklamada elektrikten çıkan yangınlara ilişkin şunları söyledi: “Yangınların çıkma sebeplerinin en büyük nedeni, mevzuata ve mühendislik tekniğine uygun yapılmayan tesisatlar. Enerjisa toroslar Elektrik Dağıtım A.Ş.’nin almış olduğu bir karar var ancak konteyner ve 50 metrekare altı prefabrik evlerde mühendislik hizmeti almadan, sorumluluğu vatandaşa yükleyerek elektrik verilmeye başlandı. Bu süreçte de hiçbir denetimden geçirilmedi. Bu elektrik verilen yerler için mevzuata uygun mu, gerekli güvenlik tedbirleri alınmış mı, kullanılan kesitler uygun mu, kaçak akım var mı, bununla ilgili topraklama tesisatları uygun çekildi mi, kullanılan kabloların kesitleri uygun mu soruları sorulmadı. Dolayısıyla vatandaşlar ısınmayı dahi elektrikten yaptığı için yangınlar artmaya başladı.”

Yetkililere birlikte çalışılmasına yönelik çağrı yapan Hüzmeli, “Depremden 3-4 ay sonra vatandaşa elektrik verilmeye başlandı. Vatandaş, nereden bilecek tesisata uygun yapılıp yapılmadığını? Ama TEDAŞ ve dağıtım şirketi sorumluluk vatandaşta olmak şartıyla elektriği verdi. Bu ciddi bir sıkıntı. Biz mühendisler olarak birlikte çalışmaya ve destek olmaya hazırken yetkililerin böyle bir karar alması felakettir. Acil tedbir alınmazsa daha kötülerini de yaşarız” diye konuştu.

∗∗∗

İNCELEME ŞART

Cem Hüzmeli, yapılması gerekenleri de şöyle sıraladı:

• Şu ana kadar elektrik verilmiş olan tüm tesisatlar denetimden geçirilmeli.

• Merdiven altı konteyner üretimleri ve konteyner içinde kullanılan malzeme incelenmeli.

• TEDAŞ taahhütle elektrik vermeye son vermeli.

• Mühendislerle ve meslek odalarıyla işbirliği içinde olmalı.

∗∗∗

YANGINDA İKİ ÇOCUK ÖLDÜ

Hatay’ın Samandağ ilçesinde Zeynep Hüzmeli’nin evinin bahçesine yaptığı 3 çocuğuyla kaldığı prefabrik evde yangın çıktı. Evden 1 yaşındaki kızı Duru ile çıkmayı başaran Hüzmeli, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirdi. İtfaiyenin müdahalesiyle söndürülen yangında 4 yaşındaki İsacan ve kardeşi 1 yaşındaki Doğa’nın yaşamını yitirdiği belirlendi. Çocukların cenazesi morga kaldırıldı. Elektrik kablosundan çıktığı değerlendirilen yangınla ilgili inceleme başlatıldı.