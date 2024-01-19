Depremin karanlığı sanatla aydınlanıyor

Kültür Sanat Servisi

Ülkeyi yasa boğan 6 Şubat Maraş merkezli depremlerden etkilenen çocukların iyi olma haline katkı sağlamak amacıyla yola çıkan ‘Renkli Hayaller Sahnesi’ projesine dair hazırlanan belgesel, Atlas Sineması’nda gerçekleştirilen özel gösterimle ilk kez seyirciyle buluştu. 2 ay süresince 32 ekipten 123 sanatçının katıldığı, 53 tiyatro oyunu, 32 atölye, 14 sokak performansı, 18 konser ve 84 film gösterimi gerçekleştirilen proje sürecini tarihe not eden belgesel, yaratılan toplumsal faydayı anlatırken deprem alanındaki psikososyal ihtiyaçların devam ettiğinin de altını çiziyor.

Projenin ortaya çıkış hikâyesiyle başlayan ve iki aylık sürecini anlatan belgesel gösteriminde açılış konuşmasını gerçekleştiren Tiyatro Kooperatifi Yönetim Kurulu Üyesi Mert Fırat şöyle konuştu: “Tiyatro temsilcilerinin görüşleriyle, çocukların iyi oluşu için bir proje gerçekleştirme kararı aldık. Bu süreçte bölgedeki çocukların değişen hayatlarına şahit olmak, yaşadıkları travmaları birebir görmek, bizde onların yüzlerindeki gülümsemeyi belli bir süreliğine de olsa tekrar kazandırma isteği uyandırdı. Bu nedenle ortaya çıkan Renkli Hayaller Sahnesi kapsamında 2 aylık anlamlı ve değerli projeye işe imza attık ve tarihe not düşecek bir belge ortaya çıkardık diyebilirim.” Ardından söz alan Tiyatro Kooperatifi Yönetim Kurulu Başkanı Yeşim Özsoy, projenin ortaya çıkışına dair şunları söyledi: “Bu proje ile öncelikli amacımız depremden psikolojik olarak en fazla etkilenen gruplar arasında yer alan çocukların iyi olma haline biraz da olsa olumlu bir katkıda bulunmaktı. Umuyorum ki bu zorlu süreçte, elimizden geldiğince yaratmaya çalıştığımız ütopyalarımızın tezahürü olan bu yolculuğumuz bizim için olduğu kadar sizin için de manalı olur.”

Tiyatro Kooperatifi tarafından 23 Nisan-25 Haziran 2023 tarihleri arasında hayata geçirilen proje kapsamında, Maraş ve Hatay’da depremden etkilenen binlerce çocuk sanatın iyileştirici gücüyle buluştu. Maraş Avşar, Göksun, Elbistan, Afşin ve Hatay Antakya’daki çadır ve konteynır kentlerde 62 gün boyunca tiyatro oyunları, atölyeler, konserler, film gösterimleri ve sokak performanslarından oluşan 200’ün üzerinde etkinliğe 7 bin 500 çocuk katıldı.