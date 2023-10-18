Depremzede işçiler şantiye girişini kapattı

Emek Servisi

Antakya'da aylardır hakları verilmeyen Nermanoğlu Hafriyat işçileri şantiye girişini iş makineleri ile kapatarak eylem yaptı.

Karayolları Taşımacılık ve Emekçileri Sendikası (Kataş-Sen) ve Emeğin Gücü Derneği üyesi işçiler daha sonra hafriyat alanında açıklama yaptı. "Nermanoğlu depremzede işçilerin hakkını yiyor" pankartı açan işçiler adına yapılan açıklamada, Türkiye'nin en büyük yıkım şirketi olarak nitelendirilen firmanın çalışanların hak edişlerini, ihbar tazminatlarını ödemediğini, çalışanların sigortalarının asgari ücret üzerinden ödendiği belirtildi. Açıklamada, "Tüm işçi arkadaşlarımıza sesleniyoruz. Patronların, haklarınızı, sizin ve çocuklarınızın geleceğini çalmasına izin vermeyin. Gelin sendikamızda, derneğimizde birlik olalım, patronlara gücümüzü gösterelim. Haklarımızı alıncaya dek mücadelemiz devam edecek" denildi.