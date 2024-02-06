Depremzedeye ücretsiz protez sözü tutulmadı

Haber Merkezi

Deprem sırasında çok sayıda kişi enkaz altında kaldı. Kiminin kolu, kiminin bacağı kesilmek zorunda kaldı. Uzuv (organ) kayıpları ile birlikte eksik olan organların yerine ortez ve protezlerin takılması ise uzun süredir çözüm bekleyen konular arasında geliyor. İktidarın depremzedeler için protez-ortez ihtiyaçlarını ücretsiz karşılama sözünü verdiğini anımsatan CHP Ankara Milletvekili Dr. Murat Emir, protez ve ortez ihtiyaçlarını bir kez daha Meclis’e taşıdı.

Emir, özetle şunları söyledi: "Depremden üç ay sonra Resmi Gazete’de bir düzenleme yayınlanmıştı. Düzenlemeye göre depremzedelerin protez ve ortez ihtiyaçları Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı’nca karşılanacaktı. Sosyal güvencesi olmayanlar için İçişleri Bakanlığı sorumlu olacaktı. Ancak Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı’na sunduğumuz soru önergesinde bakanlık topu Sağlık Bakanlığı’na attı. İçişleri Bakanlığı ise ‘bakanlığımızın sorumluluğunda değil’ diyerek sorumluluk almadı. Sağlık Bakanına sorumuz çok net ve basit. Depremden sonra, seçimlerden önce de depremzedelere söz verdiniz. Depremde kaç yurttaşımız uzuv kaybı yaşadı? Kaçının protez ve ortez ihtiyacını ücretsiz bir şekilde karşıladınız?”