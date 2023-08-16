Ücretsiz protezlerin sözü unutuldu mu?

Maraş merkezli depremlerin ardından organ kaybı yaşayan depremzedelere protez ya da ortez takılmalı. CHP’li Emir, 6 ay geçtiğini ancak bir adım atılmadığını söyledi.

HABER MERKEZİ

Maraş merkezli depremlerde uzuv (organ) kaybı yaşayan yurttaşların protez ve ortez ihtiyaçlarının ücretsiz karşılanacağı sözünü anımsatan CHP Ankara Milletvekili Murat Emir, “Sağlık Bakanlığı raporlarında halen çalışmanın sürdüğü belirtiliyor. Henüz hiçbir açıklama yok” diyerek, “Depremin üzerinden 6 ay geçti, iktidar bu sözünü de mi unuttu?” diye sordu.

6 Şubat tarihinde meydana gelen ve 50 bin vatandaşın yaşamını yitirdiği depremlerin ardından uzuv kaybı yaşayan yurttaşların protez ve ortez ihtiyaçları bir kez daha gündeme geldi. İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya ile Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan’ın yanıtlaması istemiyle TBMM’ye iki ayrı yazılı soru önergesi sunan CHP’li Dr. Murat Emir, uzuv kaybı yaşayan yurttaş sayısına ilişkin belirsizliğe de dikkat çekti.

AKP’li Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın bu sayıyı 850 bin olarak açıkladığını ancak daha sonra Anadolu Ajansı’nın uzuv kaybı yaşayan yurttaş sayısını 850 olarak düzelttiğini söyleyen Emir, “Halen bu konuda kamuoyunu tatmin edici bir açıklama yapılmamıştır” diye konuştu.

"NET AÇIKLAMA YOK"

Emir, şöyle devam etti:

"Depremzedelerin protez ve ortez ihtiyaçlarının ücretsiz olarak karşılanması yönündeki taleplerine yaklaşık iki ay boyunca kulak tıkayan iktidar, depremden yaklaşık üç ay sonra protez ve ortezlerin ücretsiz ya da indirimli olarak karşılanmasına yönelik karar alabilmiştir. Bu kapsamda Genel Sağlık Sigortası kapsamında olanlar için Sosyal Güvenlik Kurumu’nun devrede olacağı, herhangi bir sosyal güvencesi bulunmayan vatandaşların masrafının ise İçişleri Bakanlığı tarafından karşılanacağı belirtilmiştir. Ancak, Resmî Gazete’de kararın yayımlandığı 3 Mayıs tarihinden bu yana halen bu konuda kamuoyuna bir açıklama yapılmamıştır. Üstelik Sağlık Bakanlığının Temmuz ayında yayınladığı 2023 yılı Kurumsal ve Mali Beklentiler Raporu’nda ise ‘3 Mayıs 2023 tarihli Cumhurbaşkanı kararı ile depremlere bağlı olarak vücut travması sonrası sinir ve ekstremite hasarı oluşanlara uygulanan protez ve ortez tedavisinin giderlerinin devlet tarafından karşılanması sağlanmıştır. Bu kapsamda protez ve ortez ihtiyacı olan tüm vatandaşlarımız için protez ve ortezlerin temin çalışmalarına başlanmıştır’ ifadesi kullanılmıştır. Bu ifadeden, henüz bu konuda somut bir adım atılmadığı ve depremzedelerin protez ve ortez ihtiyaçlarının henüz karşılanmadığı anlaşılmaktadır."

KAÇ TANESİ KARŞILANDI?

Emir, İçişleri Bakanı Yerlikaya ile Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan’a özetle şu soruları yöneltti:

• Depremzedelerin protez ve ortez ihtiyaçlarının ücretsiz ya da indirimli şekilde karşılanabilmesine yönelik kararın Resmî Gazete’de yayımlanmasından bu yana kaç depremzedenin protez ve ortez ihtiyacı ücretsiz karşılanmıştır?

• Kaç depremzedeye indirimli şekilde protez ve ortez imkânı sağlanmıştır?

• İndirim oranları hangi kriterlere göre belirlenmiş ve ne oranlarda indirim uygulanmıştır?

• İndirim kapsamı dışında depremzedelerden bugüne kadar toplam ne kadarlık protez ve ortez ücreti tahsil edilmiştir?