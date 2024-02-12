Dersim'de DEM Parti, EMEP, SMF, TİP ve Partizan seçim ittifakı kurdu

DEM Parti, EMEP, TİP, SMF ve Partizan, 31 Mart'ta yapılacak yerel seçimde Dersim ve ilçelerinde ittifak kurarak seçime giriyor. İttifaka ilişkin açıklama yapan DEM Parti Yerel Yönetimlerden Sorumlu Eşbaşkan Yardımcısı Mehmet Rüştü Tiryaki, görüşmelerin yaklaşık 2 ay sürdüğünü ifade etti.

DEM Parti, EMEP, SMF, TİP ve Partizan, Dersim ve ilçelerinde seçim ittifakının kurulduğunu resmi olarak açıkladı.

Gazete Duvar'dan Duygu Kıt'ın haberine göre, yerel seçime kısa bir süre kala adaylar ve ittifaklarla ilgili tartışmalar sürüyor.

Tartışmalı kentlerden biri olan Dersim ve ilçeleri için yerel ittifakın oluştuğu ve ortak adaylar üzerinden seçime gidileceği yapılan açıklama ile kamuoyuna duyuruldu.

İttifak açıklamasının yapıldığı Grand Şaroğlu Otel’de; Emek Partisi İstanbul Milletvekili ve Emek Partisi Genel Başkan Yardımcısı İskender Bayhan, DEM Parti Yerel Yönetimlerden Sorumlu Eşbaşkan Yardımcısı ve Batman Milletvekili Mehmet Rüştü Tiryaki, Sosyalist Meclisler Federasyonu temsilcisi ve HDP İstanbul eski Milletvekili Erdal Ataş, Emek ve Özgürlük Cephesi temsilcisi Gökmen Yeşil, Partizan temsilcisi Leyla Elma ve çok sayıda davetli katıldı.

Kurumlar adına açıklama yapan DEM Parti Yerel Yönetimlerden Sorumlu Eşbaşkan Yardımcısı ve Batman Milletvekili Mehmet Rüştü Tiryaki, ittifak görüşmelerinin kolay tamamlanmadığı bilgisini verdi.

"GÖRÜŞMELER YAKLAŞIK 2 AY SÜRDÜ"

Tiryaki şunları söyledi: “Herkes bunu bilsin ki sürecimiz kolay olmadı. Görüşmelerimiz yaklaşık iki ay sürdü. Üç günde gerçekleştirilmiş iki toplantıyla karar verilmiş bir ittifak, bir iş birliği olduğunu düşünmeyin. Iki ay boyunca ittifak anlayışla karşınızda duran siyasi partiler, siyasi hareketler, sosyalistler, devrimciler, yurtseverler çok çalıştılar. Bir kez daha söylüyorum, kolay olmadı ama hep birlikte başaracağız. Çünkü Dersim için artık iddialı, yeni bir seçenek var. Dersim Kent Uzlaşısı var, Dersim Güç Birliği var, Dersim İttifakı var.”

Sosyalist Meclisler Federasyonu temsilcisi ve eski HDP İstanbul Milletvekili Erdal Ataş kurulan ittifakın eksikleri olmasına rağmen çok önemli bir başarı olduğunu belirtti.