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Dervişoğlu: Türk milletinin gür sesi ve hürriyetin bekçisi olmaya devam edeceğiz

İYİ Parti 5. Olağanüstü Kurultayı'nda Genel Başkanlığa seçilen Müsavat Dervişoğlu, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda iyi dileklerini iletenlere teşekkür ederek "Türk milletinin gür sesi ve hürriyetin bekçisi olmaya büyük bir inançla, azimle ve kararlılıkla devam edeceğiz" dedi.

Güncel
  • 28.04.2024 18:09
  • Giriş: 28.04.2024 18:09
  • Güncelleme: 28.04.2024 18:14
Kaynak: Haber Merkezi
Dervişoğlu: Türk milletinin gür sesi ve hürriyetin bekçisi olmaya devam edeceğiz
Fotoğraf: DepoPhotos

İYİ Parti'nin yeni genel başkanı Müsavat Dervişoğlu, kurultay ve bundan sonraki süreç hakkında sosyal medya hesabından paylaşım yaptı. 

Dervişoğlu, iyi dileklerini iletenlere teşekkür ederken 'kararlılık' mesajı verdi.

Dervişoğlu'nun paylaşımı şöyle:

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