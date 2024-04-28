Dervişoğlu: Türk milletinin gür sesi ve hürriyetin bekçisi olmaya devam edeceğiz
İYİ Parti 5. Olağanüstü Kurultayı'nda Genel Başkanlığa seçilen Müsavat Dervişoğlu, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda iyi dileklerini iletenlere teşekkür ederek "Türk milletinin gür sesi ve hürriyetin bekçisi olmaya büyük bir inançla, azimle ve kararlılıkla devam edeceğiz" dedi.
İYİ Parti'nin yeni genel başkanı Müsavat Dervişoğlu, kurultay ve bundan sonraki süreç hakkında sosyal medya hesabından paylaşım yaptı.
Dervişoğlu, iyi dileklerini iletenlere teşekkür ederken 'kararlılık' mesajı verdi.
Dervişoğlu'nun paylaşımı şöyle:
Demokrasi, kardeşlik ve birlik ruhuyla gerçekleştirdiğimiz İYİ Partimizin 5. Olağanüstü Kurultayı'nın ardından;— Müsavat Dervişoğlu (@MDervisogluTR) April 28, 2024
Sevincimize ortak olarak güzel dileklerini ve temennilerini ileten herkese yürekten teşekkür ediyorum.
Aziz milletimiz emin olsun ki, İYİ Parti olarak;
Her gün bir…