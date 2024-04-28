Özgür Özel'den Müsavat Dervişoğlu'na telefon

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, İYİ Parti 5. Olağanüstü Kurultayı'nda Genel Başkanlığa seçilen Müsavat Dervişoğlu'nu telefonla arayarak kutladı.

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, İYİ Parti Genel Başkanlığı'na seçilen Müsavat Dervişoğlu'nu telefonla arayarak tebrik etti.

CHP'den yapılan açıklamaya göre Özel, İYİ Parti 5. Olağanüstü Kurultayı'nda Genel Başkanlığa seçilen Müsavat Dervişoğlu'nu telefonla arayarak kutladı.

Özel, dün 484. Uluslararası Manisa Mesir Macunu Festivali kapsamında düzenlenen Fener Alayı etkinliğinin ardından açıklamalarda bulumuştu.

Müsavat Dervişoğlu'nun İYİ Parti Genel Başkanı seçilmesine ilişkin değerlendirmelerde bulunan Özel, şunları söylemişti:

"Hayırlı olsun. Bir siyasi partide parti içi demokratik bir yarış hem o partiye hem ülkenin demokrasisine katkı sağlar. Çok kıymetli adaylar yarıştı. Biz dikkatle takip ettik. Müsavat Dervişoğlu benim birlikte grup başkan vekilliği yaptığım, İYİ Parti'de çok emeği olan çok kıymetli bir isimdir. Bundan sonra İYİ Parti Müsavat Bey'le birlikte yol yürüyeceğine göre kendisine hayırlısı olsun diyoruz. En kısa zamanda kendisini tebrik etmek için gideceğim. İYİ Parti, iyi insanlardan oluşan bir partidir. Son seçimlerde de çok sayıda iyi insan Türkiye ittifakıyla birlikte olarak adalet ve kalkınma partisiyle MHP'den oluşan Cumhur İttifakı'na geçit vermedi. Bu iyi insanların partisi yeni bir yol çiziyor kendisine. Müsavat Bey'e hayırlı olsun."