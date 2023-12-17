Destici asgari ücret için rakam verdi: Enflasyon+yüzde 10 refah payı

BBP Genel Başkanı Mustafa Destici, asgari ücretin ocak ve temmuz ayında iki kez belirlenmeye devam edilmesi gerektiğini belirterek, "Enflasyon artı, yüzde 10 refah payı verilerek, asgari ücret minimum 17 bin liranın üzerinde olmalıdır" dedi.

Büyük Birlik Partisi (BBP) Genel Başkanı Mustafa Destici, asgari ücretin minimum 17 bin liranın üzerinde olması gerektiğini söyledi.

Destici, Altınpark ANFA Salonu'nda düzenlenen BBP Genel İstişare Toplantısı'nda yaptığı konuşmada, ekonominin üzerindeki baskının farkında olduklarını, emekli maaşları ve asgari ücretin yetersiz hale geldiğini söyledi.

Mustafa Destici, "Asgari ücret ocak ve temmuz ayında iki kez belirlenmeye devam edilmeli ve enflasyonun en az 10 puan üzerinde artırılmalıdır. Bu şekilde asgari ücretlimiz yüksek enflasyona ezdirilmeyecektir. Enflasyon artı, yüzde 10 refah payı verilerek, asgari ücret minimum 17 bin liranın üzerinde olmalıdır" ifadesini kullandı.

CUMHUR İTTİFAKI MESAJI

Destici, yerel seçimlere az zaman kaldığını, partisinin tüm seçim çevrelerini kapsayan çalışmalarının devam ettiğini belirterek, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Tüm seçim çevrelerinde kendi adaylarımızla seçime katılma gücümüz ve hazırlığımız var. Devletin varlığını, ülkemizin bütünlüğünü ve milletinizin istikbalini önceleyerek içinde bulunduğumuz Cumhur İttifakı'nın da bir parçasıyız. Seçim işbirliği noktasında da heyetlerimiz çalışmalarını sürdürüyorlar. Cumhur İttifakı'nı elbette değerli buluyoruz, bunun içindir ki bugüne kadar bu hususta hep samimi, fedakar ve gayretli olduk. Tüm detayları, tüm ihtimalleri dikkatle ve ferasetle değerlendirecek, nihai kararı vereceğiz."