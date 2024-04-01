Detaylarla İstanbul: İlçelerde durum nasıl değişti?

Dün (31 Mart) gerçekleştirilen yerel seçimlerde, kesin olmayan sonuçlara göre, CHP 35, AKP 24, DEM Parti 10, MHP 8, Yeniden Refah Partisi 2, BBP 1, İYİ Parti 1 belediye başkanlığı kazandı.

CHP, en büyük seçim zaferlerinden birini İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nde elde etti. Mevcut İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, Cumhur İttifakı adayı Murat Kurum karşısında milyonluk oy farkıyla galip gelirken CHP, 2019 seçimlerinde kazandığ 14 ilçeyi de 26'ya çıkardı.

Resmi olmayan sonuçlara göre, Bayrampaşa, Beyoğlu, Çatalca, Çekmeköy, Eyüpsultan, Gaziosmanpaşa, Sancaktepe, Şile, Tuzla, Üsküdar, Beykoz ilçeleri AKP'den CHP'ye geçerken Silivri'de ise yönetim MHP'den alındı.

CHP Pendik’i ise AKP’ye kaybetti. AKP; Pendik, Sultanbeyli, Ümraniye, Fatih, Kağıthane, Sultangazi, Zeytinburnu, Bahçelievler, Bağcılar, Esenler, Başakşehir, Arnavutköy ve Güngören’i kazandı.

AKP'den CHP'ye geçen ilçelere yönelik bazı detaylar şöyle:

• Üsküdar'da yıllar süren AKP belediyeciliği resmi olmayan sonuçlara göre sona erdi. 7 puanı aşkın bir farkla seçimi önde bitiren CHP’nin Üsküdar Belediye Başkan Adayı Sinem Dedetaş, AKP'li Hilmi Türkmen'e 23 bin oya yakın fark attı.

• Eyüpsultan'da AKP 4 dönem sonra seçimi kaybetti. İlçe belediye başkanlığını CHP adayı Mithat Bülent Özmen kazandı.



• Beyoğlu'nda da 6 dönemdir sırasıyla, Refah ve Fazilet partileri ile AKP adaylarının kazandığı belediyede seçmen tercihini 35 yıl sonra CHP'li İnan Güney'den yana kullandı.



• Tuzla'da 7 dönem sonra 30 yaşındaki Eren Ali Bingöl'ü aday gösteren CHP ilk kez seçimi önde tamamladı.



• Şile 1994'ten bu yana ilk kez seçmenin tercihi CHP'li Özgür Kabadayı'dan yana kullandı.



• CHP'nin ilk kez seçim kazandığı yerler arasında 2008'de ilçe statüsüne kavuşan Sancaktepe de var.

• CHP, Sancaktepe’de de ilk kez kazandı. CHP adayı Alper Yeğin yüzde 50'nin üzerinde oy aldı.



• Beykoz'da Alaattin Köseler, 4 dönem sonra CHP'den yarışı önde tamamlandı. Bayrampaşa'da da 6 dönem sonra seçmen tercihini Hasan Mutlu'nun aday gösterildiği CHP'den yana kullandı.



• 2009'da Ümraniye'den ayrılarak ilçe statüsüne ulaşan Çekmeköy de de yönetim 3 dönem sonra Orhan Çerkez'i aday gösteren CHP'ye geçti.