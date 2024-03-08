Dev grev dalgası ulaşımı durdurdu

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Almanya’da ulaşım sektöründe bir kez daha grev rüzgarı esiyor. Almanya'da makinistler, havalimanı güvenlik görevlileri ve Lufthansa'nın yer hizmetleri personelinin ücret artışı talebiyle iş bıraktı. Alman Makinistler Sendikası (GDL), Alman Demiryolları (Deutsche Bahn) ile yapılan ücret artışı görüşmelerinin bir kez daha başarısızlıkla sonuçlanmasının ardından grev başlattı. Lufthansa yer hizmetleri personelinin dün sabah başlattığı 2 günlük grevler de uçak seferlerinde aksamalara neden oldu.

Havalimanlarındaki güvenlik personelinin grevi nedeniyle en çok uçuşun yapıldığı Frankfurt ve Hamburg havalimanı çıkışlı uçuşlar iptal edildi. Grev, ülke çapında yerel ve uzun mesafeli ulaşımı durma noktasına getirirken yük trenlerinde taşımacılık yapılamadı. Dortmund kentinde de toplu taşıma çalışanları, çalışma koşullarının iyileştirilmesi ve ücretlerin artırılması için iki günlük greve başladı. Otobüs, tramvay ve metro çalışanları bazı noktalarda toplanarak protesto gösterisi düzenledi.