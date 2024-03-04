Almanya'da büyük grev: Binlerce uçuş ve tren seferi iptal edilecek

Almanya'da grev nedeniyle binlerce uçuş ve tren seferinin iptal edilmesi bekleniyor. Sendikalar, çalışma saatlerinin 38'den 35'e düşürülmesini ve en az 500 euro maaş zammı yapılmasını istiyor.

Almanya'da iki sendikanın ücretler ve çalışma koşulları konusunda grev çağrısında bulunmasının ardından bu hafta da binlerce uçuş ve tren seferinin iptal edilmesi bekleniyor.

Euronews'in haberine göre, havayolu şirketi Lufthansa'nın tahminlerine göre, iki günlük grevden yaklaşık 200 bin hava yolu yolcusu etkilenecek; bu da daha önceki grevlerde olduğu gibi günde yaklaşık bin uçuşun iptal edileceği anlamına geliyor.

Alman tren sürücüleri sendikası GDL ve Ver.di, perşembe ve cuma günleri grev çağrısında bulundu.



Lufthansa'nın yer personeli ve Alman demiryolu operatörü Deutsche Bahn'ın tren sürücüleri için müzakereler devam ediyor.

Uzun mesafeli ve bölgesel tren seferlerindeki grev, perşembe günü saat 02.00'de başlayacak ve milyonlarca yolcuyu etkileyecek. GDL'ye göre grev, cuma günü saat 13:00'e kadar sürecek.

Yük taşımacılığında ise grev çarşamba günü saat 18:00'de başlayacak ve cuma günü sabah 5'e kadar sürecek.