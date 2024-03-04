Kremlin'den Almanya iddiası: Rusya'ya saldırı planları somut olarak tartışıldı

Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, Almanya ordusundaki subayların Kırım Köprüsü'nün imhasıyla ilgili konuşmalarının, Rusya'ya saldırı düzenleme planlarının somut şekilde tartışıldığını gösterdiğini savundu.

Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, Almanya ordusundaki subayların Rusya'ya saldırı düzenleme planlarının somut şekilde konuştuğunu iddia etti.

Peskov, Ukrayna’ya destek için Kırım Köprüsü'nü Taurus füzelerinin imha edip edemeyeceğine ilişkin Alman subayları arasında geçen konuşmaların yer aldığı ses kaydının sızmasıyla alakalı değerlendirmelerde bulundu.

Almanya Başbakanı Olaf Scholz’un bu hususta hızlı, eksiksiz ve etkili bir denetim yapılacağını söylediğini hatırlatan Peskov, medya aracılığıyla bunun nasıl gerçekleşeceğini göreceklerini ifade etti.

"BURADA HER ŞEY ÇOK AÇIK"

Alman subayları arasındaki konuşmanın içeriğiyle ilgili Almanya’nın Moskova Büyükelçisi Alexander Lambsdorff’un Rusya Dışişleri Bakanlığına çağırıldığını dile getiren Peskov, "Kendi içinde (subayların konuşması), Bundeswehr (Alman Silahlı Kuvvetleri) içinde Rusya topraklarına saldırı düzenleme planlarının esaslı ve somut olarak tartışıldığını gösteriyor. Bu, herhangi bir hukuki yoruma ihtiyaç bırakmıyor, burada her şey çok açık" ifadelerini kullandı.

Kırım Köprüsü’ne saldırının fiilen nerede tartışıldığının önemli olduğuna dikkat çeken Peskov, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Burada tabii ki Bundeswehr'in bunu kendi inisiyatifiyle yapıp yapmadığını öğrenmemiz gerekiyor. O zaman soru, Bundeswehr'in ne kadar yönetilebilir olduğu ve Scholz'un tüm bunları ne kadar kontrol ettiğidir ya da bunun Almanya'nın devlet politikasının bir parçası olup olmadığıdır."

30 DAKİKALIK SES KAYDI YAYINLANMIŞTI

Sözcü Peskov, bütün bunların "kolektif Batı ülkelerinin Ukrayna’daki çatışmalara doğrudan katılımını" gösterdiğini savundu.

Russia Today (RT) Genel Yayın Yönetmeni Margarita Simonyan, Alman subaylarının 30 dakikalık ses kaydını yayımlamıştı.

Ses kaydında üst düzey Alman Hava Kuvvetleri mensupları, siyasi bir karar alınması durumunda Taurus füzelerinin ne şekilde gönderilebileceğini, bunların Ukrayna tarafından Almanya'nın istihbarat ve teknik desteği olmadan kullanılıp kullanılamayacağını tartışıyorlardı.

Kayıtta Taurus füzelerinin Rusya’nın yasa dışı ilhak ettiği Kırım Yarımadası'na yaptığı Kırım Köprüsü'nü teknik olarak imha edip edemeyeceği tartışması da yer alıyordu.