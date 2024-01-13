Dev kapasiteli havalimanları boş

Erdoğan’ın, “Uçaklar boş, doldurun” dediği 3 milyon kapasiteli Rize-Artvin Havalimanı’nı 1 yılda 1 milyon, 2 milyon kapasiteli Tokat Havalimanı’nı 147 bin, 1,3 milyon garantili Zafer’i ise yalnızca 86 bin yolcu kullandı.

Mustafa BİLDİRCİN

AKP iktidarında, “yandaşa rant aktarma aracı” olarak kullanıldığı gerekçesiyle eleştirilen havalimanlarının 2023 yılı yolcu sayıları belli oldu. Yüksek inşaat maliyeti ve ihtiyacın çok üzerindeki kapasitesi nedeniyle eleştirilen birçok havalimanı, 2023 yılında adeta sinek avladı. Yıllık 3 milyon kapasiteli inşa edilen ve Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın, “Uçaklar boş, doldurun” talimatı ile gündeme gelen Rize Artvin Havalimanı’nı 12 ayda 1 milyon 22 bin 860 yolcunun kullandığı bildirildi. Havalimanını 2023'te kullanan toplam yolcu sayısı, kapasitesinin yalnızca üçte birini oluşturdu.

HEDEF ÇOK UZAKTA

Benzer bir tablo, ekonomik krizin gölgesinde inşa edilen Tokat Havalimanı’nda da yaşandı. Toplam 2 milyon yolcu kapasitesi bulunan ve 550 milyon TL’ye mal olan Tokat Havalimanı, Ocak-Aralık 2023 döneminde 147 bin 970 yolcuyu ağırlayabildi. Yolculardan 144 bin 903’ünün iç hat, 3 bin 67’sinin ise dış hat yolcusu olduğu belirtildi.

DHMİ’nin verilerine göre, 203 yılı için 1 milyon 317 bin 733 yolcu garantisi verilen Zafer Havalimanı’ndaki karadelik de büyüdü. Zafer’i 2023 yılında kullanan toplam yolcu sayısının, havalimanını işleten şirkete verilen garanti yolcu sayısının yalnızca yüzde 4’ünü oluşturduğu belirtildi. Zafer’in 12 aylık yolcu sayısı yalnızca 86 bin 399 ile ifade edildi.

Uşak Havalimanı’nı ise 2023 yılında yalnızca 56 yolcunun kullanması dikkat çekti. Havalimanından 30 iç hat, 26 dış hat yolcusu uçtu.

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BÜTÇEDE ‘GARANTİ’ KARADELİĞİ

Kamu-Özel İşbirliği projelerinin havacılık sektöründe açtığı karadelik, mali raporlarla gün yüzüne çıktı. İktidarın bol keseden verdiği yolcu garantileri nedeniyle DHMİ bütçesinden şirketlere 2019-2020 döneminde 305 milyon dolar, 2021-2022 döneminde ise 339,2 milyon avro ödendiği belirlendi.