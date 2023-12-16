Dev orduyu AKP adayı taşıyacak

Diyanet İşleri Başkanlığı’nın 2023’te 27,8 milyon TL olan personel servisi harcaması 2024 yılı için 55 milyon TL’yi aştı. Diyanet’in dev ordusunu taşımak için AKP’den milletvekili aday adayı olan Kaya’nın şirketi ile anlaşma yapıldı.

Mustafa BİLDİRCİN

Diyanet İşleri Başkanlığı’nın temmuz ayı itibarıyla 211 bin kişiye yükselen dev personel ordusunun servis maliyeti belli oldu. 2022 yılında 7,8 milyon TL, 2023 yılında ise 27,8 milyon TL olan Diyanet’in personel servisi gideri, 2024 yılı için 55 milyon TL’yi geçti. Başkanlık, 2024 yılının personel taşıma işini AKP’den aday adayı olan Mehmet Kaya’nın şirketine verdi.

Mehmet Kaya

Diyanet İşleri Başkanlığı Yönetim Hizmetleri Genel Müdürlüğü, 2024 yılı için personel taşıma ihalesi düzenlendi. 24 Aralık’ta düzenlenen ihale, Ankara’daki personelin özel servis araçları ile taşınması işi için yapıldı.

SÖZLEŞME 55,8 MİLYON TL

İhaleye sunulan tekliflerden üçü geçerli sayıldı. İhale sonucunda, ihaledeki üçü geçerli ikisinin sahibi olan Kaya Ulaşım Hizmetleri ve Line Seyahat Turizm Şirketi ortaklığı ile 4 Aralık’ta sözleşme imzalandı. Sözleşmenin bedelinin, 55 milyon 862 bin 500 TL olduğu belirtildi. Diyanet’in merkez binasında görevli personelin taşınması işinin 66 minibüs ve bir otobüs ile yapılacağı kaydedildi.

TANIDIK ŞİRKET

Diyanet’in araçları kiraladığı şirket ise tanıdık çıktı. Araçların kiralandığı şirketin yöneticilerinden birinin 24 Haziran 2018 tarihli seçimlerde, “Ülkemize hizmet etmek istiyorum” diyerek AKP’den Ankara milletvekili aday adayı olan Mehmet Kaya olduğu öğrenildi. Diyanet’in 2021, 2022 ve 2023 yıllarındaki personel servisi ihalelerinin de Kaya Ailesi’ne verildiği belirlendi.

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MALİYET KATLANDI

Diyanet’in personel servisi için ödediği parada yıllar itibarıyla yaşanan artış dikkati çekti. 2024 yılında servis için ödediği para, 2022 yılına oranla yüzde 609 artan Diyanet’in servis harcamaları, yıllara göre şöyle sıralandı:

• 2022: 7,8 milyon TL

• 2023: 27,8 milyon TL

• 2024: 55,8 milyon TL