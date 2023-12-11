Halkın değil Saray'ın bütçesi

TBMM’de bütçe maratonu başlıyor. Halkın yararına olan tekliflerin reddedilmesi muhalefet tarafından, “Halkın değil, Saray’ın bütçesi” olarak değerlendiriliyor.

Mustafa BİLDİRCİN

2024 yılı Merkezi Yönetim Bütçesi’nin TBMM Genel Kurulu’ndaki görüşmeleri bugün başlayacak. Bütçe görüşmeleri sürecinde Meclis, aralıksız çalışacak. Görüşmeler, 24 Aralık’ta tamamlanacak. TBMM Genel Kurulu’nda bütçe görüşmeleri her gün saat 11.00’de başlayacak ve program bitene kadar devam edecek.

Bugün, bütçenin tümü üzerine görüşmeler yapılacak. Cumhurbaşkanı adına Meclis’te Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz olacak. Görüşmelerin ardından Cumhurbaşkanlığı, TBMM ve bakanlık bütçeleri ayrı ayrı görüşülecek.

LİDERLER KÜRSÜDE

Bütçe görüşmelerinin ilk gününde parti liderleri de konuşacak. Saadet Partisi’nden Grup Başkanvekili Bülent Kaya ile İstanbul Milletvekili Selim Temurci, İYİ Parti’den Grup Başkanı Koray Aydın ile İzmir Milletvekili Ümit Özlale kürsüye çıkacak. MHP Grup Başkanvekilleri Erkan Akçay ve Muhammed Levent Bülbül, HEDEP'den Eş Genel Başkanlar Tülay Hatımoğulları Oruç ile Tuncer Bakırhan da genel başkanlara ayrılacak 60 dakikalık konuşma süresini paylaşacak. CHP Genel Başkan Özgür Özel, AKP Genel Başkanvekili Efkan Ala ile Grup Başkanı Abdullah Güler’in yanı sıra Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan ve DBP Eş Genel Başkanı Çiğdem Kılıçgün Uçar da konuşma gerçekleştirecek.

4 TRİLYONLUK ÖDENEK

Bütçe kanun teklifinden en yüksek ödeneği 4 trilyon 564 milyar TL ile Hazine ve Maliye Bakanlığı alacak. Milli Eğitim Bakanlığı ise 1 trilyon 92 milyar TL ile en yüksek ödenek ayrılacak ikinci bakanlık olacak. 2024’te MEB, bütçesinin çok büyük bölümü olan 790 milyar TL’yi, personel gideri için kullanacak. Ödenek itibarıyla üçüncü sırada olan Sağlık Bakanlığı’na ise 732,6 milyar TL verilecek.

DİYANET’E ASLAN PAYI

Bütçeden aslan payını alan Diyanet İşleri Başkanlığı’nın bütçesi ise 2024 yılında rekor seviyeye ulaşacak. Başkanlığın kasasına 2024 yılı için 91,8 milyar TL girecek. Dev ödeneğin, 79,7 milyar TL’si din hizmetleri ve yaygın din eğitimi programlarına aktarılacak. Diyanet, 91,8 milyar TL’lik bütçesi ile Enerji ve Tabii Kaynaklar, Kültür ve Turizm, Sanayi ve Teknoloji, Ticaret ile Dışişleri bakanlıklarının bütçesini geride bırakacak.

ÖNERGELERE RET

Bütçenin TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu’ndaki görüşmeleri sırasında muhalefet milletvekillerinin kabul edilmesi durumunda geniş kesimlerin yararlanıp fayda sağlayacağı önergeleri, AKP ve MHP’li milletvekillerinin oyları ile reddedildi. Kabul edilmeyen önergelerden bazıları şunlar oldu:

• Öğretmenlere kasım ayı maaş tutarından az olmamak üzere 24 Kasım’da Öğretmenler Günü İkramiyesi verilsin.

• Kredi ve Yurtlar Kurumu’ndan burs ve kredi alan lisans öğrencilerine 4 bin TL, yüksek lisans öğrencileri için 8 bin TL, doktora öğrencileri için 9 bin TL ödensin.

• Doğalgaz hizmeti alamayan köy ve kasabalarda yaşayan yurttaşlara hane başına yıllık 5 bin TL yakacak yardımı sağlansın.

• Çiftçilere verilen mazottan ÖTV alınmasın.

• Ataması yapılmayan öğretmenler için Milli Eğitim Bakanlığı ödeneği artırılsın.