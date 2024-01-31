DEVA Partisi, 14 il belediye başkan adayını açıkladı

DEVA Partisi, 31 Mart yerel seçimlerinde 2'si büyükşehir olmak üzere 14 il ve 100 ilçede adaylarını açıkladı. Muğla adayı Muhsin Erdem, Sakarya adayı Mehmet Erdoğan oldu.

DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, 31 Mart yerel seçimleri için 2'si büyükşehir olmak üzere 14 il ve 100 ilçede adaylarını açıkladı.

Demokrasi ve Atılım Partisi (DEVA Partisi) Genel Başkanı Ali Babacan, Ankara'da düzenlenen 'Belediye Başkan Adayları Tanıtım Toplantısı'nda konuştu.

Türkiye İşçi Partisi (TİP) Hatay Milletvekili Can Atalay'ın vekilliğinin Anayasa Mahkemesi (AYM) kararlarına rağmen düşürülmesine tepki gösteren Ali Babacan, "Dün Meclisimiz için utanç verici bir gündü. Anayasa Mahkemesi'nin iki kere verdiği karara rağmen Can Atalay'ın milletvekilliği haksızca, hukuksuzca düşürüldü" diye konuştu.

Ali Babacan'ın konuşmasının ardından 2'si büyükşehir 14 il ve 100 ilçenin belediye başkan adayları açıklandı.

Muğla Büyükşehir Belediye başkan adayı Muhsin Erdem, Sakarya Büyükşehir Belediye başkan adayı Mehmet Erdoğan, Aksaray Belediye başkan adayı Necati Çoşkuner, Bingöl Belediye başkan adayı Mesut Günaydın, Bolu Belediye başkan adayı Nadir Gürkan Yetkin, Çanakkale Belediye başkan adayı Davut Gazi Benli, Çorum Belediye başkan adayı Yunus Emre Özdemir, Isparta Belediye başkan adayı Tuna Tokuç, Kütahya Belediye başkan adayı Recep Gerçek, Nevşehir Belediye başkan adayı Fatma Altuntaş, Rize Belediye başkan adayı Pınar Kuk, Sivas Belediye başkan adayı Serdar İnce, Yozgat Belediye başkan adayı Asım Çelikel, Zonguldak Belediye başkan adayı Mustafa Çınar oldu.