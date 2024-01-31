Hacer Foggo'dan DEVA ve İYİ Parti'ye yanıt, TİP ile görüşme hakkında açıklama

CHP'den Konak Belediye Başkan aday olarak gösterilmeyen Hacer Foggo, DEVA Partisi ve İYİ Parti Ankara adayı Cengiz Topel Yıldırım'ın çağrılarına olumsuz yanıt verdi. Foggo, TİP Genel Başkanı Erkan Baş ile de görüştüklerini belirterek, "TİP ile tekrar görüşmeye devam edeceğiz" dedi.

CHP'den Konak Belediye Başkan aday olarak gösterilmeyen Hacer Foggo, başka partilerden gelen tekliflere ilişkin açıklamalarda bulundu.

Sözcü TV yayınına katılan Foggo, "DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan dün aradı. Hem birazcık Türkiye'nin durumu, yoksullukla ilgili son durumu konuştuk hem de kendisi beni partiye davet etti. Nazikçe teşekkür ettim ve katılmayacağımı söyledim" dedi.

"TİP'LE GÖRÜŞMEYE DEVAM EDECEĞİZ"

Türkiye İşçi Partisi Genel Başkanı Erkan Baş'tan da bir telefon aldığını bildiren Foggo, "Ama sadece ondan değil. Ayrıca TİP'in İzmir ekibi ve yetkili kurullardan da beni aradılar. Onlarla da bir görüşme gerçekleştirdim" ifadelerini kullandı.

Foggo, Türkiye İşçi Partisi ile tekrar görüşmeye devam edeceklerini ifade etti.

CENGİZ TOPEL'İN ÇAĞRISINA YANIT

İYİ Parti'nin Ankara adayı Cengiz Topel Yıldırım, sosyal medya hesabından Hacer Foggo'ya çağrı yaptı.

Yıldırım açıklamasında, "Cumhuriyetimizin kalbi ve Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün bizlere emaneti olan Ankara'yı birlikte yönetmeye başladığımızda başkentten doğan ışıkla Türkiye'ye örnek olabiliriz. Sizi birlikteliğe, halkımıza hizmet etmeye davet ediyorum. Ezilenler, yoksullar, dezavantajlı bireyler için İYİ’likte buluşalım" dedi.

Yıldırım, Hacer Foggo'ya yaptığı paylaşımını bir süre sonra sildi.

Foggo, Cengiz Topel Yıldırım'ın çağrısına verdiği yanıtta, "Ben biliyorsunuz soldan gelen bir insanım. Yıllar önce Özgürlük ve Dayanışma Partisi'nin kuruluşunda çalışmış bir insanım. Kendilerine teşekkür ediyorum" dedi.