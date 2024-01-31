Hacer Foggo'dan 'fotoğraf' yanıtı: Bir çift sözüm var

Hacer Foggo, CHP'den Konak Belediye Başkan aday olarak gösterilmemesine gerekçe gösterilen fotoğraf ile ilgili, "Ben İzmir'de iken CHP Genel Merkezi'nden aradılar ve İstanbul'a geçmemi, Cumhurbaşkanlığı 2. Tur seçimi için İstanbul'da çalışmamı istediler" dedi.

Hacer Foggo, CHP'den Konak Belediye Başkan aday olarak gösterilmemesine gerekçe gösterilen sosyal medya paylaşımına ilişkin açıklama yaptı.

Foggo, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Benim adaylığıma PM'de itiraz edip İzmir'den ayrılış fotoğrafımı gerekçe gösterenlere bir çift sözüm var" dedi.

Hacer Foggo, şunları söyledi: "Ben İzmir'de iken CHP Genel Merkezi'nden aradılar ve İstanbul'a geçmemi, Cumhurbaşkanlığı 2. Tur seçimi için İstanbul'da çalışmamı istediler."

Paylaşımında videoya yer veren Foggo, "Buyrun o tarihte paylaştığım ve adaylığımı engelleyen kadın kollarına İstanbul'dan tatil videom" notunu düştü.

Benim adaylığıma PM'de itiraz edip İzmir'den ayrılış fotoğrafımı gerekçe gösterenlere bir çift sözüm var, ben İzmir'de iken CHP Genel Merkezi'nden aradılar ve İstanbul'a geçmemi, Cumhurbaşkanlığı 2. Tur seçimi için İstanbul'da çalışmamı istediler. Buyrun o tarihte paylaştığım ve… https://t.co/eCmH4gcfzJ — Hacer Foggo (@hacerfoggo) January 31, 2024

NE OLMUŞTU?

CHP'den Konak Belediye Başkan Aday Adayı olan Hacer Foggo, aday gösterilmemesine tepki göstermişti.

Hacer Foggo, sosyal medya platformu X üzerinden yaptığı paylaşımda "Siz beni sığdıramadınız CHP'ye, oysa ben sığınılacak bir liman değil, talana, yoksulluğa karşı mücadele edecek kamusal bir alan için aday oldum. Şimdi yine ülkenin her yanındaki o girilemeyen evler, o sokaklar beni bekler" ifadelerini kullanmıştı.

Halk TV'den İsmail Küçükkaya'ya konuşan CHP Genel Başkanı Özgür Özel, MYK'ya sunduğum listede Hacer Foggo vardı. Ancak büyük bir itiraz yükseldi. 14 Mayıs günü seçim bitince havaalanından paylaştığı resim bana gösterildi ve itiraz edildi. İzmir'den ve özellikle kadın kolları başkanının atanması için mücadele verdiler" ifadelerini kullandı.