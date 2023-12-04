DEVA Partisi adaylarını açıkladı

Haber Merkezi

DEVA Partisi 51 belediye başkan adayını açıkladı.

DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, “Biliyoruz ki bu kafayla, bu hukuksuzluk ve adaletsizlikle bu iktidar sonuç üretemeyecek. Onun için bu yerel seçimlerde diyorum ki ‘Gelin, sarı kartı gösterelim.’ Ama genel seçimlerde de hep beraber kırmızı kartlarımızı hazırlayalım ve genel seçimlerde de artık kırmızı kartı gösterip bu görevi beraberce sona erdirelim. Sarı kartı gösterelim ki dikkat etsinler” dedi.