Erzurum'da DEVA Partisi'nden istifa eden 800 kişi AKP'ye katıldı

Erzurum'un Horasan ve Karayazı ilçelerinde DEVA Partisi'nden istifa eden 800 kişi, AKP'ye katıldı.

AKP Erzurum İl Binası'nda Demokrasi ve Atılım (DEVA) Partisi'nden istifa edenler için katılım töreni düzenlendi. AKP Milletvekili Mehmet Emin Öz ve İl Başkanı İbrahim Küçükoğlu'nun da yer aldığı törende Horasan ve Karayazı'da DEVA Partisi'nden istifa eden 800 kişiye AK Parti rozetleri takıldı.

DHA'nın aktardığına göre, törende konuşan AK Parti İl Başkanı İbrahim Küçükoğlu, "Çok şükür, bugüne kadar olduğu gibi bu seçimde de müthiş bir teveccüh var. Bu teveccüh nedeniyle ben sizlere ve çok kıymetli aday adayı teşkilat mensubu hemşehrilerime çok teşekkür ediyorum. Bu anlamda Horasan'dan, Karayazı'dan diğer partilerden, partimize geçişler var. Bu da bizi ziyadesiyle mutlu etmiştir. Şimşek ailesinden bir de aday adayı müracaatı vardır. Bu anlamda kendisine de hayırlı olsun diyorum" dedi.

"UFAK ÇAYLAR AYRILIP BAŞKA TARAFA GİDİYOR"

AKP Milletvekili Mehmet Emin Öz ise "Bu bizim siyasi gelenek, büyük bir nehir gibi akıyor. Osmanlı döneminde de vardı, Cumhuriyet döneminde de var, önümüzde de inşallah var olacak. Bazen bu nehir büyük yer hareketleri, zelzeleler olunca ufak bölümler, çaylar ayrılıp başka tarafa doğru gidiyor ama biraz sonra kendi mecrasına geri geliyor" diye konuştu.