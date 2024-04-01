DEVA Partisi ilk belediyesini kazandı

Ali Babacan'ın Genel Başkanlığı'nın yürüttüğü, 2020 yılında kurulan DEVA Partisi, girdiği ilk yerel seçimde Adıyaman'da Çelikhan Belediyesi'ni kazandı. Kentin 6 ilçesinde AKP, 1 ilçesinde ise CHP yarışı önde tamamladı. Adıyaman Belediye Başkanlığı'na ise oyların yüzde 49'unu alan CHP'li Abdurrahman Tutdere seçildi.

Adıyman'da 31 Mart 2024 Mahalli İdareler Genel Seçimleri'nde resmi olmayan sonuçlara göre, CHP'li Abdurrahman Tutdere Belediye Başkanı olurken DEVA Partisi de ilk kez bir belediye kazandı.

Adıyaman'da 31 Mart 2024 Mahalli İdareler Genel Seçimleri'nin resmi olmayan sonuçlarına göre, oyların yüzde 49'unu alan CHP'li Abdurrahman Tutdere, Adıyaman Belediye Başkanlığı'na seçildi.

Adıyaman'ın Kahta ilçesinde AKP'li Mehmet Can Hallaç, Besni ilçesinde AKP'li Reşit Alkan, Tut ilçesinde AKP'li Ercan Öncebe, Sincik ilçesine AKP'li Mehmet Korkut, Samsat ilçesinde AKP'li Halil Fırat, Gerger ilçesinde AKP'li Erhan Aksoy, Gölbaşı ilçesinde CHP'li İskender Yıldırım kazandı.

AKP'nin kalelerinden biri olan Adıyaman'da bir ilk yaşandı. Ali Babacan'ın Genl Başkanlığı'nı yaptığı, 9 Mart 2020 yılında kurulan Demokrasi ve Atılım Partisi (DEVA), girdiği ilk seçimde bir ilçe belediyesi kazandı. Çelikhan Belediye Başkanlığı'na DEVA Parti'li Mahmut Şahin seçildi.