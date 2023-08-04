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DEVA Partisi'nde toplu istifa

Kırıkkale'de DEVA Partisi il yönetimi ve 6 ilçe başkanı görevlerinden ve partilerinden istifa etti.

Güncel
  • 04.08.2023 10:27
  • Giriş: 04.08.2023 10:27
  • Güncelleme: 04.08.2023 10:34
Kaynak: Haber Merkezi
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DEVA Partisi'nde toplu istifa
Fotoğraf: AA

DEVA Partisi Kırıkkale İl Başkanı ve yönetim kurulu üyeleri ile 6 ilçe başkanı, görevlerinden ve partilerinden istifa etti.

İl Başkanı İsmail Oğuz Karakuş, yazılı açıklamasında, 3 yıldır DEVA Partisi Kırıkkale İl Başkanı olarak görev yaptığını belirtti.

DEVA Partisi Kırıkkale İl Teşkilatı'ndaki görevleri ve partilerinden istifa etme kararı aldıklarını aktaran Karakuş, şunları kaydetti:

"Aldığımız bu karardaki en büyük etken, yaklaşan yerel seçimlerle birlikte memleketimize daha iyi hizmet edebilme arzusu olmuştur. Büyük özenle hazırlamış olduğumuz il binamızı gelecek yeni yönetime devredeceğiz. Göreve gelecek yeni arkadaşlarımıza başarılar diliyoruz."

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