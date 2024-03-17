Devlet Bahçeli, Erdoğan'a seslendi: "Ayrılamazsın"

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın geçtiğimiz günlerde dile getirdiği "Bu benim son seçimim" açıklamasına ilişkin "Ayrılamazsın. Türk Milletini yalnız bırakamazsın. Yeni yüzyılın kurtarıcı lideri olarak sizleri görmek istiyoruz" ifadelerini kullandı.

Milliyetçi Hareket Partisi'nin (MHP) 14'üncü Olağan Büyük Kurultayı başladı.

Delegeler ve davetliler, kurultayın yapıldığı Ankara Spor Salonu'ndaki yerini aldı. Genel Başkan Devlet Bahçeli de salona geldi.

Genel başkan ve parti organlarının seçileceği MHP kurultayında, 1300'ün üzerinde delege oy kullanacak.

27 yıldır MHP Genel Başkanlığı görevini yürüten Bahçeli, 11'inci kez aday olduğu kurultaya tek aday olarak giriyor.

BAHÇELİ'DEN AÇIKLAMALAR

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın geçtiğimiz günlerde dile getirdiği "Bu benim son seçimim" açıklamasına ilişkin konuştu.

Kurultay'da konuşan Bahçeli, Erdoğan'a seslendi. "Ayrılamazsın" diyen Bahçeli, "Türk Milletini yalnız bırakamazsın. Bunun için Cumhur İttifakı olarak yanındayız. Yeni yüzyılın kurtarıcı lideri olarak sizleri görmek istiyoruz" ifadelerini kullandı.

Ankara Spor Salonu'nda gerçekleşen kurultayda konuşan Devlet Bahçeli, muhalefet partilerini hedef aldı.

Bahçeli, "CHP, 3. Dünya ülkelerindeki muhalefet partilerinden çok daha aşağıdadır" ifadesini kullandı.

Devlet Bahçeli'nin konuşmasından öne çıkanlar şu şekilde:

"Her anı mazimizin kayıtlarına geçen hayat yolculuğunda tomurcuk kaygısı taşımayan bir ağacın odun olmaktan başka bir seçeneği yoktur. Milliyetçi hareketin 55 yıl önce yola çıkarken mutlak suretle tomurcuk derdi vardı. Yeşillenen yapraklarımız kimi zaman sararıp düştü. Bu yaprakların akıbetini rüzgarlar tayin etti. Bazıları kapıyı sert çekip gittiğinden dönmeye yüzleri kalmadı. Bazıları ıssızlığa mahkum oldu. Kimi zaman da sapı gövdemizden ayrılan baltaların darbesine maruz kaldık. Ancak geldiğimiz bu aşamada tıpkı bir çınar gibi Türk milletinin vicdanında kök salmasını başardık.

Milletimizi mağlup etmek için yanıp tutuşuyorlar. Türk demokrasi ve siyaset hayatını zehirlemek amacındalar. Milli birlik ve dayanışma hisarlarını yıkmak için adeta yarışıyorlar.

Cumhurbaşkanlığı seçiminde hayal kırıklığına uğrayan muhalefet cenahı, 31 Mart yerel seçimlerine kara propaganda ile hazırlanıyor. Türkiye'de bir muhalefet bozumu yaşanmaktadır. Müesses nizam her yerinden derin yaralar almışken, muhalefet partilerinin çağın gerisinde kalması ülkemiz aleyhine endişe verici bir talihsizliktir.

CHP'Yİ HEDEF ALDI

CHP 3. Dünya ülkelerindeki muhalefet partilerinden çok daha aşağıdadır. CHP, rotasını kaybetmiş, bölücü korsanlar tarafından rehin alınmıştır. Bizi ilgilendiren demlenmiş CHP, ülkemiz hakkında söylenen kuyruklu yalanlardır. CHP'ye oy veren vatandaşlarımıza kederlenmemek elimizde değildir. CHP tanınmaz halde olmakla birlikte, mayına basmış, merkez kaçla siyasi seçenek olmaktan bütünüyle uzaklaşmıştır. Bu partide başlar ayak, ayaklar baş olmuştur. Kimin genel başkan olduğu belirli değildir.

Türkiye kamburlarından kurtulmalıdır. CHP içindeki kaos ve karmaşanın ülkenin geneline yayılma ihtimali korkunçtur. Cumhur İttifakı emniyet, liyakat, akıl, ahlak ve proje sahibidir.

ERDOĞAN'A SESLENDİ

Buradan sayın Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a diyorum, ayrılamazsın. Türk Milletini yalnız bırakamazsın. Bunun için Cumhur İttifakı olarak yanındayız. Yeni yüzyılın kurtarıcı lideri olarak sizleri görmek istiyoruz."

MHP'nin 14. Olağan Büyük Kurultayı Ankara Spor Salonu'nda gerçekleşiyor.