Devlet Bahçeli’nin ters hareket yaptığı için kolu burkulmuş

Devlet Bahçeli, MHP Kurultay’ına kolu sargılı bir şekilde çıktı. Bahçeli’nin ‘ter bir hareket yaptığı için kolunun burkulduğu’ belirtildi.

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, partisinin 14. Olağan Büyük Kurultay’ına, ‘kolu burkulduğu için’ sargıyla katıldı.

MHP Kahramanmaraş Milletvekili Zuhal Karakoç, Bahçeli’nin bu haldeki fotoğrafını paylaşarak şunu yazdı: “Milliyetçi Hareket Partisi 14. Olağan Büyük Kurultayına hamd olsun hazır, kongre öncesi Sn. Genel Başkanımız Devlet Bahçeli ters bir harekete bağlı olarak, omuz burkulması sonucu kolunda bir incinme olmuştur, kendisine geçmiş olsun diyerek, nazarlığımız kabul ediyoruz. Rabbim korusun.”