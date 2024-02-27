Devlet hastanesindeki mobbinge isyanı ettiler

Emek Servisi

İnegöl Devlet Hastanesi’nde acil servisi önünde bir araya gelen Genel Sağlık-İş üyeleri, "Yönetim tarafından yapılan sendikal baskı ve mobbingler iş barışını bozmuştur." dedi.

Genel Sağlık-İş Bursa Şubesi dün hastane önünde basın açıklaması yaptı. Genel Sağlık-İş Merkez Yönetim Kurulu Genel Mali Sekreteri Erman Açıkgöz şöyle konuştu:

"Sağlık emekçileri, sessiz mobbing uygulamalarıyla karşı karşıya kalmaktadır. Acil servisin yönetilememesi, servis sorumlularının sendikal yakınlıklara bağlı olarak atanmasından kaynaklanmaktadır. Servis sorumlusunun sendikasına üye olursan rahat edersin olmazsan çile çekersin anlayışıdır. Hastane çalışanları mutsuzdur. Tüm uğraşlarımıza rağmen yıllardır diyalog kurarak korumaya çalıştığımız çalışma barışı bozulmuştur. Bakanlığın personel cetveline göre 469 hemşirenin bulunması gereken hastanede yalnızca 330 hemşire görev yapmaktayken, bu hemşireler arasında da torpil ve kayırma ile ayrımcılık yapılmasına izin vermeyeceğiz.”

Hastane yönetimine çağrıda bulunan Açıkgöz, "Halk sağlığı sorunu haline gelen bu duruma bir an önce el atılmalı ve sağlık çalışanları arasında adalet sağlanmalıdır. Adalet ve liyakat talebimizi demokratik ve hukuki her zeminde kararlılıkla sürdüreceğiz." dedi.