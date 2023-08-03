Devlet korumasındaki çocuklar tarikat kampına gönderilmişti: CHP'li Taşçıer'den Aile Bakanlığı'na çağrı

CHP Ankara Milletvekili Gamze Taşcıer, İstanbul Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü’nün korumasındaki çocukların tarikat kampına gönderilmesine tepki gösterdi. Taşçıer, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı’na “Bugüne dek hangi kurumlarla, dernek ve vakıflarla iş birliği yaptığını, imzalanan protokolleri kamuoyu ile şeffaf bir şekilde, içerikleri ve imzalı metinleriyle birlikte paylaşma” çağrısında bulundu.

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) ve Parti Meclis (PM) Üyesi Gamze Taşçıer, devlet koruması altındaki 40 çocuğun tarikat kampına gönderilmesine ilişkin yazılı bir açıklama yaparak Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı’na dernek, tarikat ve vakıflarla yaptığı protokoller için ‘şeffaflık’ çağrısında bulundu.

“İstanbul’da Çocuk Evlerinde bakılan çocukların, tek ve bariz amacı tarikata adam devşirmek olan böylesi bir organizasyonun eline bırakılması kabul edilemez” diyen Taşçıer, “Hele hele, daha önce iki erkek çocuğun taciz edildiği ifade edilen bir vakfa, devlet gözetimi ve korumasında olan çocukların sözde medrese eğitimi almaları için, hiç bir kamu görevlisi gözetimi dahi olmadan 40 gün teslim edilmesi skandaldan öte bir olaydır” ifadelerine yer verdi.

“BAKANLIK AÇIKLAMASI TATMİN EDİCİLİKTEN UZAK”

Aile Bakanlığı’nın konuya ilişkin açıklamasının ‘tatmin edicilikten uzak’ olduğunu ve kamuoyunu yanılmayı amaçladığını ifade eden Taşçıer, açıklamasını şöyle sürdürdü:

“Söz konusu ‘yaz programının’ verildiği öğrenci yurdu için “Milli Eğitim Bakanlığına bağlı ve devlet denetimi altında hizmet vermekte” deniliyor. Elbette tüm özel yurtlar gibi burası da bakanlığa bağlı bir yurt. Ancak öyle bir ifade edilmiş ki, sanırsınız bu yurt bir Devlet yurdu ve içerisinde kamu görevlileri var. Durum elbette böyle değil. Kırk yılda bir denetime geliniyor olması oraya bırakılan koruma altındaki çocukların denetim altında olduğu anlamına gelmiyor.

“ÇOCUKLAR TARİKATLARIN ELİNE TERK EDİLDİ”

Aile Bakanlığı’nın açıklaması aslında bir itiraf niteliğinde. Çünkü yapılan protokol kapsamında çocukların denetimsiz şekilde bu tarikatın eline terkedildiği açıklamadan da anlaşılıyor. Bakanlık açıklamasında çocukların yaz tatilini verimli geçirmeleri için gönderildiklerini de söylüyor. Eğer çocukların verimli bir yaz tatili geçirmeleri isteniyorsa onları gezilere götürür, kültürel ve sportif faaliyetlerde bulunacakları imkanlar yaratırsınız.”

“BAKANLIK YENİ YAPILARIN GÜÇLENMESİNE DESTEK OLUYOR”

“Çocuk yaştan örgütlerine adam kazandırmayı hedefleyen bu yapılara Bakanlık el vererek yeni yapıların güçlenmesine destek oluyor” diyen Taşçıer, Bakanlığa çağrıda bulunarak şunlara yer verdi:

“Bakanlığın sivil toplumla işbirliği adı altında tarikatlarla el ele vermiş olmasını kabul etmiyoruz. Türkiye’nin dört bir yanında, tarikat/cemaat yapılanmalarının dernek ve vakıflar adı altında örgütlendiklerini sağır sultan biliyor. Aynı FETÖ gibi, çocuk yaştan örgütlerine adam kazandırmayı hedefleyen bu yapılara Bakanlık el vererek yeni yapıların güçlenmesine destek oluyor. Bu yapılanlarla hükümetin 15 Temmuz’dan ders çıkarmadığı anlaşılıyor. 15 Temmuz’u yaratan zihniyetin panzehiri laik ve çağdaş eğitimdir. Ben, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığını, bugüne dek hangi kurumlarla, dernek ve vakıflarla iş birliği yaptığını, imzalanan protokolleri kamuoyu ile şeffaf bir şekilde, içerikleri ve imzalı metinleriyle birlikte paylaşmaya çağırıyorum. Madem çekinceniz yok, hepsini açıklayın millet bilsin.”