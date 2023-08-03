Vali istedi, devlet korumasındaki çocukların tarikat kampına yollandığı haberi erişime engellendi

İstanbul Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü’nün korumasındaki çocukların 40 günlüğüne tarikat kampına yollandıklarına ilişkin haber, Merkez Valisi Abdülkadir Yazıcı’nın talebiyle mahkeme tarafından erişime engellendi.

İstanbul Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü sorumluluğundaki Çocuk Evlerinde kalan çocukların, Nur Cemaati’nin bir kolu olan Suffa Vakfı’yla ilişkili Mutlu Yuva Derneği’nin 'eğitim kampına' gönderildiğine dair haber, Erzurum Merkez Valisi Abdülkadir Yazıcı’nın talebiyle erişime engellendi.

İstanbul 5. Sulh Ceza Hakimliği’nin kararına göre, dün soL’da yayınlanan haberin ardından Yazıcı’nın yaptığı başvuru kabul edildi ve soL’un yanı sıra haberi alıntılayan BirGün, Cumhuriyet ve Halk TV’nin de ilgili içeriklerine erişim engeli getirildi.

Haberde, kampa gönderilen çocukların Mutlu Yuva Derneği tarafından seçildiği ve derneğin yönetim kurulu üyelerinden olduğu belirtilen Abdülkadir Yazıcı’nın nüfuzunu kullanarak müdürlükler üzerinde baskı oluşturduğu ifade ediliyordu.