Devlet Kuran kursu için seferber

Haber Merkezi

Antep’te devlet 4-6 Yaş Kuran kursları için seferber oldu. Gaziantep Valiliği, Gaziantep İl Müftülüğü ve Gaziantep Büyükşehir Belediyesi, 4-6 Yaş Kuran kursundaki çocuklar için çanta ve kitap seti protokolü imzaladı.

Vali Kemal Çeber, Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin ve İl Müftüsü Hüseyin Hazırlar'ın imza attığı fotoğraflar sosyal medya hesaplarından paylaşıldı. Vali Çeber bir süre önce ise "4-6 yaş Kuran kurslarının sayılarını arttırmamız gerekiyor" ifadelerini kullanmıştı.