Devrimci umut sahneye taşınıyor

TAKSAV tarafından düzenlenen 11’inci Uluslararası İzmir Tiyatro Festivali bugün başlıyor. Dönüşüm temasıyla gerçekleştirilen festivalin temsilcisi Sağlam, “Başkalaşımın değil, dönüşümün önemine dikkat çekeceğiz” diyor.

Berkay SAĞOL

Toplumsal Araştırmalar Kültür ve Sanat İçin Vakıf (TAKSAV), bu yıl 11’incisini düzenleyeceği Uluslararası İzmir Tiyatro Festivali 1-11 Aralık tarihleri arasında gerçekleştirilecek. Festivalin bu yılki teması ise ‘dönüşüm’ olarak belirlendi. Festival bugün saat 17.00’de Alsancak Türkan Saylan Kültür Merkezi önünde yapılacak basın açıklaması ve yürüyüş ile başlayacak. Saat 19.00’da İzmir Sanat’ta gerçekleşecek olan galada ise ödüller ve teşekkürler sahipleriyle buluşacak. Galada; emek ödülü Erdal Özyağcılar’a, onur ödülü ise Nazan Kesal’a verilecek.

Galada Cansu Ergin, Sami Hossain’in bendiri eşliğinde festivalin teması olan ‘Dönüşüm’ü modern dans performansı ile yorumlayacak. İzmir Tiyatro Festivali’nin bir etkinliği olarak 7 yıldır gerçekleştirilen Kısa Oyun Yazma Yarışması’nın sonuçları da festivalin açılış töreninde açıklanacak.

183 OYUN BAŞVURDU

Festivale bu yıl 17’si yurt dışından olmak üzere 183 oyunun başvurduğu açıklandı. Festival boyunca kentin birçok noktasında 26 oyun İzmirlilerle buluşacak. Festival; İran, Sırbistan ve Azerbaycan-Nahçıvan’dan olmak üzere yurt dışından 3 ekibi konuk edecek. 10 günlük festivalde 26 oyunun sahnelerde yer alacağı, TAKSAV’ın İstanbul, Ankara, Balıkesir, Batman, Bursa, Samsun, Mersin ve İzmir’den ekiplere ev sahipliği yapacağı, festival oyunlarının bazıları davetiyeli, bazılarının biletli olacağı öğrenildi.

10 GÜNDE 3 ATÖLYE

Sırpça, Azerice ve Farsça oynanacak olan yabancı oyunlar ile Şermola’nın sahneleyeceği Kürtçe oyunun Türkçe çevirisi salonlarda üst yazı olarak sunulacak. Festivalde 2 de çocuk oyunu yer alacak. 10 gün boyunca sürecek festivalde 3 ayrı atölye katılımcılarıyla buluşturulacak. “Oyunculuk Atölyesi”, “Geri Dönüşüm malzemeleri ile Mask Yapım Atölyesi” ve ABD’den “Bread & Puppet ekolünde Kukla Yapım ve Oynatım Atölyesi”. Ücretsiz gerçekleşecek atölyelere katılım başvuru önceliğine göre olacak.

İzmir Büyükşehir, Konak, Bornova, Karabağlar ve Gaziemir Belediyeleri ile Konak Kent Konseyi’nin desteğinde, KESK, DİSK, TMMOB, İzmir Tabip Odası ve Öğrenci Veli Derneği (Veli-Der) ile dayanışmayla gerçekleştirilecek festivalin manifestosu “Her şey değişir” ibaresi ile başlıyor.

Her değişimin olumlu olmadığı, dönüşerek Brecht’in okuyan işçisi gibi soru sormaya başlanabileceği gibi, Kafka’nın hamamböceği gibi başkalaşılabileceğine dikkat çekiliyor. Manifestoda; TAKSAV dünyanın tüm ezilenleri gibi ülkemizde 80’lerden başlayarak ‘dönüşüm’ kandırmacasıyla, başkalaştırmaya çalışanlarla etrafımızın sarıldığı, değişimi kavrayıp mücadeleyi yeni koşullara göre dönüştürmenin gerekliliğini bilenlerin vakfı olarak tanımlanıyor.

∗∗∗

DÖNÜŞÜM OYUNLARDA

Festival tarzı örgütlenmelerde ilk 10 yılın çok önemli olduğunu söyleyen TAKSAV İzmir Temsilcisi Yasemin Sağlam, “Bu yıl 11’inci festivali coşku, sevinç ve heyecanla düzenliyoruz. Kalıcılık, sürdürülebilirlik gerçekten önemli. 2012’den bu yana pandemi hariç her yıl aralık ayının ilk 10 günü İzmir’de tiyatro rüzgârını estirmeye, salonları tiyatro gruplarıyla, izleyicileri de yeni oyunlarla buluşturmaya çalıştık. Farklı dillerdeki oyunlara İzmir’de sahne açtık” diyor.

Geçen yıllara göre 11’inci Uluslararası İzmir Tiyatro Festivali’nin en önemli farklılığının her yıl yeniledikleri tema olduğunu belirten Sağlam, sözlerini şöyle sürdürüyor: “Bu yıl festivalin teması ‘dönüşüm’. Oyunlar belirlenirken farklı bir dizi kıstasın yanı sıra, oyunların seçiminde temaya uygunluğu da belirleyici oluyor. Festival boyunca başkalaşımın değil, dönüşümün önem ve önceliğine dikkat çekerek vurgulamaya çalışacağız. TAKSAV, 1993 yılından bu yana başkalaşıma karşı dönüşümü savundu. Devrimciliğin, asıl olarak değişimi kavramak ve mücadeleyi yeni koşullara göre dönüştürmekten geçtiğini bilenlerin vakfı oldu. Şimdi Cumhuriyet’in yüzyıl dönümünde devrimci umudu sahneye de taşımak için 11. İzmir Uluslararası Tiyatro Festivali’ne hazırız.” Ekonomik koşulların zorluğuna değinen Sağlam, “İkinci yıldan bu yana Kültür Bakanlığı’ndan değil destek almak, İzmir Devlet Tiyatrosu’ndan sahne almamız bile mümkün olmuyor. Tamamen sivil ilişkilerle ve yerel destekçilerle kentimizdeki belediye salonlarında festivali gerçekleştirmeye çalışıyoruz” ifadelerini kaydediyor.

Yasemin Sağlam

∗∗∗

2 Aralık Cumartesi / 13.00-15.00

• Oz Büyücüsü, Yer: Beştepeler Sosyal Tesisi

2 Aralık Cumartesi / 20.00

• Samica, Yer: İzmir Sanat

• İstifa Fantezileri, Yer: Güzelyalı Kültür Merkezi

• Celile, Yer: Gaziemir Atatürk Kültür Merkezi

3 Aralık Pazar / 20.00

• İkaros, Yer: Selahattin Akçiçek Kültür Merkezi

• Bir Delinin Hatıra Defteri, Yer: Türkan Saylan Kültür Merkezi