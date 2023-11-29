Deyrizor’da aşiretler ile SDG yeniden karşı karşıya

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Suriye'nin doğusundaki Deyrizor bölgesinde SDG/YPG ile Arap aşiretleri arasında birçok noktada çatışmalar yaşandı. Arap aşiretleri ile SDG Ağustos 2023'ten beri yer yer çatışıyor. AA muhabirinin yerel kaynaklardan aldığı bilgiye göre, doğu ve güneydoğu kırsalında gece boyunca 6 noktada şiddetli çatışmalar yaşandı.

Arap aşiretleri, Tayyane, Muheymide, Keşkiyye, Sur, Alman ile Badiyet Rüveyşid köylerinde YPG'nin yol kontrol noktaları ile karargahlarına saldırı düzenledi. Muheymide köyündeki çatışmalarda Arap aşiretleri, örgüte ait araç ve konvoyu hedef aldı.

Arap aşiretleri, 27 Ağustos-13 Eylül'de düzenledikleri operasyonlarda, Deyrizor, Rakka ve Haseke illeri ile Halep'in Münbiç ilçesine bağlı toplam 33 köyün kontrolünü ele geçirmişlerdi. ABD'nin araya girmesiyle SDG ile aşiretler arasından anlaşma sağlanmıştı.