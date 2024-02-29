DFG Eş Başkanı Dicle Müftüoğlu hakkında tahliye kararı
Ankara merkezli yürütülen soruşturma kapsamında tutuklanan Dicle Fırat Gazeteciler Derneği Eş Başkanı Dicle Müftüoğlu hakkında, yargılandığı davanın üçüncü duruşmasında tahliye kararı verildi.
Diyarbakır'da, 29 Nisan 2023'te evine düzenlenen baskında gözaltına alındıktan sonra tutuklanan Dicle Fırat Gazeteciler Derneği Eş Başkanı Dicle Müftüoğlu hakkında karar açıklandı.
Diyarbakır'da görülen davanın üçüncü duruşmaya, sendika temsilcileri, avukatlar, meslek örgütleri ve gazeteciler katıldı.
Durışmada, mahkeme heyeti, Müftüoğlu'nun tahliye edilmesine karar verdi.
DİSK Basın İş'in sosyal medya hesabından Müftüoğlu'na ilişkin açıklama yapıldı. Açıklamada, "Dicle Fırat Gazeteciler Derneği Eş Başkanı, Mezopotamya Ajansı editörü, üyemiz Dicle Müftüoğlu, tutuklu yargılandığı davanın üçüncü duruşmasında tahliye edildi. Dicle 10 ay sonra aramızda, yine yan yanayız. Hapisteki tüm arkadaşlarımızı alacağız" ifadelerine yer verildi.
Dicle Fırat Gazeteciler Derneği Eş Başkanı, Mezopotamya Ajansı editörü, üyemiz Dicle Müftüoğlu, tutuklu yargılandığı davanın üçüncü duruşmasında tahliye edildi.— DİSK Basın-İş (@diskbasinis) February 29, 2024
Dicle 10 ay sonra aramızda, yine yan yanayız. Hapisteki tüm arkadaşlarımızı alacağız! pic.twitter.com/aL7rVaxBS5
***
Ankara merkezli başlatılan soruşturma kapsamında Diyarbakır dahil 21 ilde evlere baskın düzenlenmişti.
Baskınlarda, aralarından Mezopotamya Ajansı editörü Sedat Yılmaz ve DFG Eşbaşkanı Dicle Müftüoğlu’nun bulunduğu birçok kişi gözaltına alınmıştı.
Ayrıntılar geliyor...