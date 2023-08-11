DGS sonuçları açıklandı

DGS sonuçları erişime açıldı. Meslek Yüksekokulları ile Açıköğretim Ön lisans Programları Mezunlarının Lisans Öğrenimi için katılım sağladıkları DGS sonuçları, ÖSYM'nin sonuç sayfası üzerinden sorgulanabiliyor.

2023 Dikey Geçiş Sınavı (2023-DGS) sonuçları açıklandı.

Ölçme Seçme ve Yerleştirme Merkezi'nin internet sitesinden yapılan açıklamaya göre, 16 Temmuz'da yapılan sınavın değerlendirme işlemleri tamamlandı.

Adaylar, sınav sonuçlarını ÖSYM'nin, "https://sonuc.osym.gov.tr" adresinden T.C. kimlik numaraları ve şifreleri ile öğrenebilecek.

Öte yandan, adayların cevap kağıtlarının görüntüleri ve yaptıkları işaretlemelerin optik okuyucular tarafından okunması sonucu elde edilen aday cevapları ile soruların doğru cevapları da ÖSYM’nin internet sitesi üzerinden 10 gün süreyle erişime açıldı.

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Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi'nin (ÖSYM) 2023-DGS tercih işlemlerini ne zaman başlatacağı belli değil.



Tercihlerin, geçtiğimiz yıllar baz alındığında yaklaşık 7 gün boyunca "http://ais.osym.gov.tr" ya da ÖSYM AİS mobil uygulamasından yapılması bekleniyor.



Geçtiğimiz yıl sınavın sonuçları 11 Ağustos 2022 tarihinde açıklanmış, tercihler 24 Ağustos-1 Eylül 2022 tarihleri arasında yapılmıştı.



