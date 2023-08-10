ÖSYM'den 'e-TEP' ismiyle yeni bir sınav

Gerçekleştirdiği sınavlarla milyarlarca gelir elde eden ÖSYM, İngilizce öğrenimi için 'e-TEP' adıyla yeni bir sınav uygulamaya hazırlanıyor. Pilot uygulaması Ankara'da gerçekleştirilen sınavın ilk bölümünde adayların İngilizce okuma ve dinleme, ikinci bölümde ise İngilizce yazma ve konuşma becerileri ölçüldü.

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) Başkanlığı, yabancı dil öğreniminde kullanılan okuma, yazma, konuşma ve dinleme becerilerini elektronik ortamda test eden 'e-TEP' adıyla yeni bir sınav geliştirildi.

Uluslararası alanda geçerliliği hedeflenen sınavın pilot uygulaması 22-23 Temmuz 2023 tarihlerinde Ankara Esenboğa’da bulunan sınav merkezinde yapıldı. Pilot uygulamaya katılan sınırlı sayıdaki adaya toplamda 240 dakika süre verildi. Sınavın ilk bölümünde adayların İngilizce okuma ve dinleme, ikinci bölümünde ise İngilizce yazma ve konuşma becerileri ölçüldü.

70 PUAN ÜSTÜ VE SEVİYESİ B2 OLANLAR HEDEF KİTLE

Sınavın hedef kitlesi Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavı (YDS) ve e-YDS gibi sınavlardan 70 puan üstü alan ve genel İngilizce seviyesi B2 olan kişiler olduğu belirtildi.

YDS VE YÖKDİL'İN YERİNE GEÇMEYECEK

Test aşamalarının bitiminin ardından sınavın, uluslararası alanda geçerliliği bulunan ve ABD tarafından yapılan ‘Yabancı Dil Olarak İngilizce Sınavı (TOEFL) ile 'Uluslararası İngiliz Dili Sınav Sistemi'ne (IELTS) ulaşması hedefleniyor. Öte yandan sınavın YDS ve YÖKDİL gibi halihazırda yürütülen sınavların yerine geçmesi değil, daha kapsamlı ayrı bir İngilizce testi olarak yürürlüğe konması bekleniyor.

ÖSYM: SINAV ADAYLARA YOL GÖSTERECEK

ÖSYM’nin internet sitesinde sınava ilişkin yayımlanan bültende, ÖSYM’nin İngilizcenin ölçümünde modern geliştirmeleri uygulamayı planladığı belirtilerek, "Okuma, yazma, dinleme ve konuşma becerileri temelinde İngilizceyi bilgisayar üzerinden ölçen bir sınav geliştirilmektedir. Bu sınavın temel amacı, İngilizcedeki yeterlik düzeylerini en yüksek geçerlik, güvenirlik ve güvenlik kriterlerini karşılayarak ve ‘Diller İçin Avrupa Ortak Başvuru Metnini’ referans alarak ölçmektir. Bu metin, dil becerilerinin tanımlanması bağlamında sınava güçlü bir kuramsal alt yapı ve standardizasyon imkanı sağlamaktadır. Sınav, ayrıca benimseyeceği bilimsel sonuç raporlama sistemi sayesinde İngilizceyi öğrenen adaylar için güçlü ve zayıf yanlarını görmelerine ve anlamalarına olanak sağlayarak adayların kendi dil öğrenme süreçlerinde onlara yol gösterici bir rol oynayacaktır" denildi.

Öte yandan milyonlarca genç için kritik önemdeki merkezi sınavlara şaibe düşmesini engelleyemeyen ÖSYM, 2023’ün Ocak-Haziran döneminde büyük bölümü sınav ücretlerinden kaynaklı toplam 1,2 milyar TL gelir elde etti. Başkanlığın verilerine göre, Türkiye’deki her 100 kişiden 10’u 2023’ün ilk yarısında en az bir merkezi sınava girdi.