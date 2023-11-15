Dicle Tıp Fakültesi’nde maket üzerinde eğitim

Haber Merkezi

Dicle Üniversitesi Anatomi Anabilim Dalı Başkanı Prof. Dr. M. Cudi Tuncer, üniversitenin tıp fakültesinde 15 yıldır kadavra bulunmadığını ve öğrencilerin maketle ders gördüğünü söyledi. Tuncer "Öğrencinin dokuyu görmesi hissetmesi gerekiyor" dedi.

Amida Haber'e konuşan Prof.Dr. Tuncer, Türkiye’de kadavra bağışının az olduğunu belirtti. Kadavra bağışında prosedürlerin de ağır olduğuna dikkat çeken Tuncer, “15 yıldan fazladır Dicle’de kadavra yok. Türkiye’deki tıp eğitimi veren fakültelerin çoğunda bu problem var. Bazı üniversitelerde sınırlı sayıda var. Kadavra bağışının bir takım ağır prosedürleri var. O niyetle gelenler var. Ama prosedürlere takılıyorlar. Kadavra olmadığı için tıp eğitimi maket üzerinden veriliyor. Maket üzerinden verilen eğitim elbette kadavra üzerindeki eğitimin yerini tutmaz. Öğrencinin dokuyu görmesi, hissetmesi gerekiyor. Kadavra bağışı konusunda prosedürlerin esnetilmesi gerekiyor. Ayrıca, yöneticilerin bu konuda harekete geçip tıp fakültelerine kadavra temini için adım atması gerekiyor” diye konuştu.