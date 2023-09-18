Dicle Üniversitesi'nde dekan yardımcısına bıçaklı saldırı
Dicle Üniversitesi'nde İİBF Dekan Yardımcısı Doç. Dr. Yunus Yılmaz, makam odasında, 2 yıl önce mezun olduğu belirtilen bir kadın tarafından bıçaklı saldırıya uğradı. Saldırıda başından yaralanan Yılmaz, tedavisinin ardından taburcu edildi, şüpheli gözaltına alındı.
Dicle Üniversitesi (DÜ) İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi (İİBF) Dekan Yardımcısı Doç. Dr. Yunus Yılmaz, odasında uğradığı bıçaklı saldırıda yaralandı.
İki yıl önce fakülteden mezun olduğu öğrenilen bir kadın, Prof. Dr. Yılmaz'a makam odasında bıçaklı saldırıda bulunuldu.
Saldırıda başından yaralanan Yılmaz, DÜ Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırıldı.
Fakültedeki güvenlik personelince yakalanan şüpheli polis ekiplerine teslim edildi.
Gözaltına alınan şüphelinin emniyetteki işlemleri sürüyor.
Yılmaz, hastanedeki müdahalenin ardından taburcu edildi.