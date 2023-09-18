Dicle Üniversitesi'nde dekan yardımcısına bıçaklı saldırı

Dicle Üniversitesi'nde İİBF Dekan Yardımcısı Doç. Dr. Yunus Yılmaz, makam odasında, 2 yıl önce mezun olduğu belirtilen bir kadın tarafından bıçaklı saldırıya uğradı. Saldırıda başından yaralanan Yılmaz, tedavisinin ardından taburcu edildi, şüpheli gözaltına alındı.

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Fotoğraf: AA