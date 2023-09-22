Dicle Üniversitesi'nde 'rektör mobbingi' iddiası: Başhekim istifa etti

Diyarbakır'da yaklaşık 4 yıldır Dicle Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi Başhekimlik görevini yürüten Mehmet Akdağ, istifa etti. Akdağ'ın, Rektör Mehmet Karakoç’un mobbingine maruz kaldığı ve projelerinin engellendiği iddia edildi.

Dİyarbakır'da Dicle Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi Başhekimi Prof. Dr. Mehmet Akdağ, görevinden ayrıldı.

Amida Haber'in aktardığına göre, Kulak Burun Boğaz (KBB) uzmanı olan Mehmet Akdağ yaklaşık 4 yıldır yürüttüğü Dicle Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi’ndeki başhekimlik görevinden istifa etti.

Akdağ’ın, Rektör Mehmet Karakoç’un mobingine maruz kaldığı, işini yapamaz hale geldiği, projelerinin engellendiği iddia edildi.

UZUN RANDEVU SİSTEMİNİN ÖNÜNE GEÇTİ

Akdağ, yeni üniversite binasının yapılması için Sağlık Bakanlığı ve Siyasilerle görüşerek sürecin hızlanması için çalışma başlatmıştı. Akdağ döneminde tüp bebek merkezi, uzun randevu sisteminin önüne geçmek için yeni emar cihazları aldırmıştı.

MEHMET AKDAĞ KİMDİR?

Diyarbakır’ın Dicle ilçesi doğumlu olan Mehmet Akdağ 1987-93 yılları arasında Dicle Üniversitesi Tıp Fakültesi’nde tıp eğitimini tamamladı. Akdağ, 1994-98 yılları arasında ise Sivas Cumhuriyet Üniversitesi’nde uzmanlık eğitimi aldı. Akdağ, 2020 yılında Dicle Üniversitesi Hastanesine Başhekim olarak atanmıştı.