Dikkat çeken araştırma: Halk ekonomiden şikayetçi, muhalefete güvenmiyor

Asal Araştırma anketine göre, Türkiye'nin en önemli sorunu hayat pahalılığı. Ankete göre kötü ekonominin ardından en büyük işsizlik ve eğitim olurken, katılımcılara göre sorunları çözecek siyasi parti ise 20 yılı aşkın süredir iktidarda olan AKP. Katılımcıların büyük bir çoğunluğu ise hiçbir partinin sorunları çözeceğine inanmıyor. Sonuçlar, yurttaşın muhalefete olan güvensizliğini gözler önüne seriyor.

Güncel 02.02.2024 10:28 Giriş: 02.02.2024 10:28

Güncelleme: 02.02.2024 10:34 Kaynak: Haber Merkezi

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Fotoğraf: Depophotos

Area Araştırma Şirketi, yurttaşlara Türkiye'nin en önemli sorununun ne olduğunu ve mevcut sorunları hangi siyasi partinin çözebileceğini sordu. 21-29 Ocak tarihleri arasında, 26 ilde, 2 bin yurttaşın katılımı ile gerçekleşen ankette, katılımcıların yüzde 64.4'ü en büyük sorunun ekonomi/hayat pahalılığı olduğunu söyledi. Katılımcıların yüzde 6.3'ü en büyük sorunun işsizlik olduğunu kaydederken, yüzde 4.2'si, eğitim, yüzde 3.8'i ise mültecileri en büyük sorun olarak gördü. MUHALEFETE GÜVEN YOK Katılımcılara sorulan "Sizce bugün Türkiye’nin sorunlarını hangi siyasi parti çözer?" sorusu ise yurttaşların muhalefete olan güvensizliğini gözler önüne serdi. Katılımcıların yüzde 28.5'i sorunların AKP tarafından çözüleceğine inandığını söylerken, yüzde 23'ü bu soruya 'hiçbiri' yanıtını verdi. Katılımcıların yüzde 19.2'si CHP, yüzde 5.6'sı DEM Parti, yüzde 4.2'si MHP ve yüzde 3.9'u İYİ Parti'nin sorunları çözecek siyasi parti olduğunu söyledi. Enflasyon zirvede, borçlar tavan yaptı Makas açılıyor: Fiyatı üreticide 4, markette 20 lira!