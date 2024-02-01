Makas açılıyor: Fiyatı üreticide 4, markette 20 lira!

TZOB Genel Başkanı Bayraktar, üretici ile market arasındaki fiyat değişimlerini değerlendirdi. Ocak ayında üretici ve market arasındaki en fazla fiyat farkının yüzde 404,2 ile portakalda görüldüğünü kaydeden Bayraktar, "Portakaldaki fiyat farkını yüzde 396,7 ile mandalina, yüzde 385,2 ile limon, yüzde 256,5 ile kuru soğan takip etti" dedi.

Türkiye Ziraat Odaları Birliği (TZOB) Genel Başkanı Şemsi Bayraktar, ocak ayında üretici ve market arasındaki en fazla fiyat farkının yüzde 404,2 ile portakalda görüldüğünü belirtti.

Bayraktar, yaptığı yazılı açıklamada, ocak ayındaki üretici ile market arasındaki fiyat farklılıklarını ve değişim nedenlerini değerlendirdi.

Ocak ayında üretici ve market arasındaki en fazla fiyat farkının yüzde 404,2 ile portakalda görüldüğünü bildiren Bayraktar, "Portakaldaki fiyat farkını yüzde 396,7 ile mandalina, yüzde 385,2 ile limon, yüzde 256,5 ile kuru soğan takip etti" ifadesini kullandı.

"5 KAT FAZLA FİYATA SATILIYOR"

Bayraktar, üretici fiyatına göre markette portakal ve mandalinanın 5 kat, limonun 4,9 kat, kuru soğanın 3,6 kat yüksek fiyattan satıldığına dikkati çekerek, şu bilgileri verdi:

"Üreticide 4 lira olan portakal 20 lira 17 kuruşa, 5 lira 25 kuruş olan mandalina 26 lira 8 kuruşa, 3 lira 83 kuruş olan limon 18 lira 58 kuruşa, 5 lira 8 kuruş olan kuru soğan 18 lira 11 kuruşa satıldı."

MARKETTE FİYATI EN FAZLA ARTAN ÜRÜN YEŞİL FASULYE

Ocakta, bir önceki aya göre markette 42 ürünün 29'unda fiyat artışı, 13'ünde fiyat azalışı görüldüğünü belirten Bayraktar, markette fiyatı en fazla artan ürünün yüzde 34,7 ile yeşil fasulye olduğunu ifade etti.

Bayraktar, yeşil fasulyedeki artışı yüzde 29,8 ile salatalık, yüzde 28,4 ile ıspanak, yüzde 22,9 ile pırasanın takip ettiğini, fiyatı en çok azalan ürünün ise yüzde 20,7 ile kuru üzüm olduğunu bildirdi. Bayraktar, kuru üzümdeki fiyat düşüşünü yüzde 10,8 ile fındık, yüzde 10 ile beyaz lahana, yüzde 9,1 ile maydanozun izlediğini dile getirdi.

ÜRETİCİDEKİ FİYAT DEĞİŞİMLERİ

Ocak ayında üreticide 34 ürünün 24'ünde fiyat artışı olurken, 2'sinde fiyat düşüşünün görüldüğünü, 8 üründe ise fiyat değişimi olmadığını aktaran Bayraktar, "Üretici fiyatlarında kuru fasulye, nohut, kırmızı mercimek, yeşil mercimek, pirinç, kuru üzüm, kuru incir, Antep fıstığında fiyat değişimi yaşanmadı" değerlendirmesinde bulundu.

Söz konusu ayda üreticide en çok fiyat düşüşünün 27,3 ile portakalda görüldüğüne işaret eden Bayraktar, şu bilgileri paylaştı:

"Portakaldaki fiyat düşüşünü yüzde 10,8 ile yumurta izledi. Portakalda rekoltenin fazla olması ve yeterli talebin olmaması, fiyatların düşmesine neden oldu. Artan üretime karşılık beklenen talebin de yeterli olmaması ile ürünler dalında kaldı."

FİYAT DEĞİŞİMLERİ NEDEN KAYNAKLANIYOR?

Bayraktar, üretici fiyat değişimlerinin nedenlerine dair de bilgi vererek, yumurtadaki fiyat düşüşünün arz ve talepteki değişimden kaynaklandığını, yeşil soğan, salatalık, marul ve patlıcanda ise arzdaki azalmanın ürün fiyatlarının artmasına neden olduğunu kaydetti.

Ziraat odaları aracılığıyla girdi piyasalarından alınan fiyat verilerine göre ocak ayında amonyum nitrat, amonyum sülfat ve üre gübresinin fiyatının arttığına dikkati çeken Bayraktar, süt yemi, besi yemi, elektrik ve mazot fiyatlarında da artış yaşandığını ifade etti.