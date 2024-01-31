Ekonomistler, enflasyonda zirve için hangi aylara işaret ediyor?

Bloomberg HT'nin anketine göre ocak ayı enflasyonunun aylık yüzde 6,5, yıllık yüzde 64,57 olması bekleniyor. Öte yandan AA Finans Enflasyon Beklenti Anketi'ne katılan 14 ekonomist, ocak ayında enflasyonun yüzde 6,84, yıllık enflasyonun ise yüzde 65,07'ye çıkmasını bekliyor. Ekonomistler, enflasyonda zirvenin görüleceği aylar için ise mayıs ve hazirana işaret ediyor.

23 kurum ocakta Tüketici Fiyat Endeksi'nin (TÜFE), aylık yüzde 6,50 yıllık 64,57 seviyesinde artmasını bekliyor.

Bloomberg HT'nin ocak ayı enflasyon anketi yayımlandı. Buna göre, ankete katılan 23 kurumun medyan beklentisi ocakta TÜFE’nin aylık yüzde 6,50 yıllık 64,57 seviyesinde artacağı yönünde oldu.

Ocak ayı için en düşük aylık beklenti yüzde 5,2 olarak tahmin edilirken, en yüksek beklenti yüzde 9,5 seviyesinde öngörüldü. Öte yandan ocak ayında yıllık enflasyon için ise en yüksek tahmin yüzde 66,6, en düşük ise yüzde 47,5 seviyesinde tahmin edildi.

2024 SONUNDA ENFLASYON BEKLENTİSİ YÜZDE 43

Bu anket döneminde 2024 yıl sonuna ilişkin enflasyon beklentisi ise 21 kurumun katılımıyla bir önceki anket dönemine göre 1 puan artışla yüzde 43 oldu. Ayrıca 20 kurumun katılımıyla gerçekleşen 2024 yılı enflasyonunda zirve tahmini bir önceki anket dönemine göre artarak yüzde 73 oldu; önceki anket dönemindeki tahmin yüzde 71,30 seviyesindeydi.

Son olarak katılımcılara enflasyonda zirve beklenen ay da soruldu. Beklentilerini ileten 18 kurumun 17’si enflasyonun mayıs ayında zirve yapmasını bekliyor. 1 kurum ise enflasyonda zirveyi haziran ayında bekliyor.

AA FİNANS ANKETİ

AA Finans Enflasyon Beklenti Anketi'ne katılan 14 ekonomist, ocak ayında TÜFE'nin yüzde 6,84 artacağını tahmin ediyor.

Buna göre, ekonomistlerin ocak ayı enflasyon beklentilerinin ortalaması yüzde 6,84 oldu. Ankete katılan ekonomistlerin ocak ayı için enflasyon beklentileri en düşük yüzde 5,50, en yüksek yüzde 8,90 aralığında yer aldı.

Ekonomistlerin ocak ayı enflasyon beklentilerinin ortalamasına göre, bir önceki ay yüzde 64,77 olan yıllık enflasyonun yüzde 65,07'ye çıkacağı hesaplanıyor.