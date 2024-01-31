Ekonomistler, ocak ayı enflasyon beklentisini açıkladı

AA Finans Enflasyon Beklenti Anketi'ne katılan 14 ekonomist, ocak ayında enflasyonun yüzde 6,84 artacağını tahmin ediyor. Ekonomistlerin 2024 sonu enflasyon beklentisi de ocakta yüzde 43,31 oldu.

AA Finans Enflasyon Beklenti Anketi'ne katılan ekonomistler, ocak ayında Tüketici Fiyat Endeksi'nin (TÜFE) yüzde 6,84 artacağını tahmin ediyor.

AA Finans'ın Türkiye İstatistik Kurumu tarafından 5 Şubat Pazartesi günü açıklanacak ocak enflasyon verilerine ilişkin beklenti anketi, 14 ekonomistin katılımıyla sonuçlandı.

Açıklanan anket verilerine göre, ekonomistlerin ocak ayı enflasyon beklentilerinin ortalaması yüzde 6,84 oldu. Ankete katılan ekonomistlerin ocak ayı için enflasyon beklentileri en düşük yüzde 5,50, en yüksek yüzde 8,90 aralığında yer aldı.

YILLIK ENFLASYON YÜZDE 65,07'YE ÇIKABİLİR

Ekonomistlerin ocak ayı enflasyon beklentilerinin ortalamasına göre, bir önceki ay yüzde 64,77 olan yıllık enflasyonun yüzde 65,07'ye çıkacağı hesaplanıyor.

Öte yandan, ekonomistlerin 2024 sonu enflasyon beklentisi de ocakta yüzde 43,31 oldu.

Tüketici Fiyat Endeksi, aralıkta yüzde 2,93 artış göstermişti.