Dikmece’de ‘durdurma’ kararı devam ediyor

Haber Merkezi

Hatay’ın Antakya ilçesindeki Dikmece mahallesinde topraklarına TOKİ inşaatı için "acele kamulaştırma" kararı ile el konulan ve köylülerin başvurusuna ilişkin "yürütmeyi durdurma" kararının devamına karar verildi. Hatay 3’üncü İdare Mahkemesi’nde görülen davada, ara kararın cevabı alınıncaya ve yeni karar verilinceye kadar dava konusu işlemin yürütülmesinin durdurulmasına hükmedilerek şunlar kaydedildi:

• Alan, kalıcı iskân alanı olarak belirlenirken, 7452 sayılı kanun ile kanunlaşan 126 sayılı Olağanüstü Hal Kapsamında Yerleşme ve Yapılaşmaya ilişkin Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi’nin 2’nci maddesinde aranan “fay hattı mesafesi, zeminin elverişliliği ve yerleşim yerine yakınlığı” kriterlerine ilişkin çalışma yapılıp yapılmadığı sorularak, bilgi ve belgelerin gönderilmesinin istenmesi

• 2’nci maddenin 4’ncü fıkrasında yer verilen jeolojik etüt raporunun bir örneğinin gönderilmesi istenmiştir.

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NE OLMUŞTU?

Dikmece’de, deprem sonrası "acele kamulaştırma" ile el konulan ve üzerinden TOKİ konut yapılması planlanan zeytinlik ve tarım arazilerine ilişkin yurttaşlar direniş başlatmıştı. Yurttaşlar, karara karşı Hatay İdare Mahkemesi’ne başvurmuştu. Hatay 3’üncü İdare Mahkemesi, "yürütmeyi durdurma" kararı vermişti.