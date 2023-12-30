Dikmecelileri dinlemiyorlar

Hatay’ın Dikmece köyünde TOKİ projesi için arazileri zorla elinden alınan halkın direnişi sürüyor. Bölgeye giden yetkililer, yurttaşın çağrısına yanıtsız kaldı. Yurttaşlar, köylerinin yok olmaması için mücadele edeceklerini söyledi.

Oğulcan AYDIN

Hatay Dikmece’de zeytinlik ve tarım alanlarını zorla kamulaştıran TOKİ’ye karşı depremzedelerin direnişi sürüyor. Çevre ve Şehircilik Bakanlık yöneticileri, Antakya Belediye Başkanı İzzettin Yılmaz, Hatay Valisi Mustafa Masatlı ve TOKİ yetkilileri dün Dikmece’ye giderek incelemelerde bulundu. İncelemenin ardından yetkililer, yöre halkıyla bir araya geldi. Yöre halkı, Hatay 3. İdare Mahkemesi tarafından alınan yürütmeyi durdurma kararını da yetkililere hatırlattı. Görüşmenin ardından BirGün’e konuşan yurttaşlar, yetkililerin taleplerine sessiz kaldığını söyledi. Yöre halkından Meryem Kutlu, “Zeytinliklerimiz buradan çıkarılmak isteniyor, onlar bizim kaynağımız ve de kültürümüz. Asırlık zeytin ağaçlarının sökülmesini istemiyoruz, izin de vermeyeceğiz. Bizi görmezden gelmeyin” diyerek yetkililere seslendi.

ÇÖZÜM ARANMADI

Yetkililerin çözüm üretmediklerini ifade eden Hatay’daki yaşam savunucularından Selver Büyükkeleş, “Gelen yetkililer kimseyi konuşturmadı. İnsanların talebi açılan dava gereğince köyün ortasının imara açılmasının kaldırılmasıydı. Ayrıca neden hazine arazilerine yapılmadığı sorgulandı. Bizi dinlemeye gelip çözüm üretmediler” diye konuştu. Yurttaşlar, ekoloji örgütlerine de seslenerek dayanışma çağrısında bulundu.