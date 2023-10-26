Dilan-Engin Polat çiftine ait dosyada yeni gelişme: 15 şirkette arama başlatıldı

Hakkında kara para aklama ve vergi kaçırma suçlaması bulunan ve MASAK raporu sonrasında tüm mal varlıklarına el konulan Dilan-Engin Polat çiftine ait 15 şirkette arama başlatıldı. Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı kararı ile adreslerdeki dijital materyallere el koyma kararı verildi. Çiftin avukatı, "Personel telefonuna el koymaya çalışıyorlar, yüzlerce çalışanın telefonuna el konulmaz" dedi.

Hakkında kara para aklama ve vergi kaçırma suçlaması bulunan Dilan-Engin Polat çiftine ait şirketlerde arama yapıldı.

Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığınca, Engin Polat ve Dilan Polat ile diğer şüpheliler hakkında yapılan ihbar üzerine "Suç Gelirlerinin Aklanmasının Önlenmesi, Vergi Usul Kanunu ile Futbol ve Diğer Spor Müsabakalarında Bahis ve Şans Oyunları Düzenlenmesi kanunlarına muhalefet" suçlarından başlatılan soruşturma sürüyor.

Arama kararının gerekçesinin ise resmi belgede sahtecilik, suç islemek amacıyla örgüt kurmak, suçtan kaynaklanan mal varlığı değerini aklama ve vergi usul kanununu uygulamama suçlarından alındığı ortaya çıktı.

Bunun üzerine harekete geçen Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri ile vergi müfettişleri şirketlerde arama gerçekleştirdi.

Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı kararı ile adreslerdeki dijital materyallere el koyma kararı verildi / Fotoğraf: AA

Aramalarda şirketlerde bulunan dijital materyaller ve defterler incelendi.

Arama kararının Polat çiftinin dijital materyallerini de kapsadığı dolayısıyla çiftin telefonlarına da el konulacağı öğrenildi.

Bu arada, polis ekipleri Ataşehir'deki Özel Dilan Polat Ataşehir Polikliniği'ne geldi. Ekiplerin, içerideki çalışmaları sürerken poliklinik çalışanları da dışarıda bekletildi

Çift hakkında gözaltı kararı olmadığı belirtildi.

AVUKATINDAN AÇIKLAMA

Ataşehir'deki polikinliğinde polisin arama çalışmaları sırasında çiftin avukatı Vahit Kaya basın mensuplarına açıklama yaptı. 130 şubenin bulunduğunu belirten Kaya "Şu anda şimdi basın yasağı var, gizlilik kararları var. Gözaltı kararı yok, herhangi bir şey yok. Sadece mali şube geldi, bazı evrakları almaya çalışıyor. Onlara yardımcı oluyoruz biz avukatlar olarak. Herhangi bir şey yok. Kendisi burada değil tabii ki yani, burası iş yeri. Personel telefonuna el koymaya çalışıyorlar, yüzlerce çalışanın telefonuna el konulmaz. Yani dünyanın her yerinde avukatlık yapmış, o ülkelerde avukatının böyle bir uygulama görmedim. Yüzlerce çalışanın personelin telefonu el konulmaz. İçeride gerginlik... Ben böyle bir sistemi görmedim. Yüzlerce insan evine gidecek, telefonları yok. Annesi, babasıyla konuşamıyor şu anda" diye konuştu.

BEŞİKTAŞ VE FATİH'TEKİ İŞ YERLERİNDEKİ ÇALIŞMA TAMAMLANDI

Bu arada Beşiktaş Levent Mahallesi Beyaz Karanfil Sokak'taki By Sıla Doğu-Dilan Polat Güzellik Merkezi'nde de maliye ekipleri ve polislerce inceleme yapıldı. Merkezde arama yapan ekipler, çalışmalarını tamamladıktan sonra buradan ayrıldı. Ekiplerin çıkarken yanlarında koliler taşıdıkları görüldü.

Polis ekiplerince Fatih Molla Fenari Mahallesi'ndeki Dilan Mücevherat Uluslararası Pazarlama ve Ticaret AŞ'de de arama yapıldı. Maliye ekiplerinin de yer aldığı aramada, çalışmalarını tamamlayan polisler ellerinde evraklarla buradan ayrıldı.

Arama ve el koyma işlemlerini sürdüğü şirketlerden bazıları şunlar:

Dilan Mücevherat, Milda Gayrimenkul, Dilan Polat Güzellik Kozmetik, DP Güzellik Kozmetik, DipMed Medikal Kozmetik, Rise and Shine Kozmetik, D Polat Estel Sağlık Hizmetleri, DLN Polat Güzellik ve Kozmetik, DLN POLAT Uluslarası Güzellik ve Kozmetik, Sıla Doğu Güzellik Kozmetik, Dosivens Güzellik Kozmetik, Dilan Mücevherat Uluslararası Pazarlama, Sinem Sıla Doğu Güzellik Kozmetik.