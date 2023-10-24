Dilan Polat’ın Soylu'yu övdüğü görüntüler ortaya çıktı: 3 saatte işimiz halledildi

Dilan Polat'ın, eski İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'yu övdüğü görüntüler ortaya çıktı: "Allah başımızdan eksik etmesin bizimle öyle bir güzel ilgilenildi ki. 3 saatte işimiz halledildi."

Kara para akladıkları iddiasıyla hakkında soruşturma yürütülen iş insanı ve fenomen Dilan Polat'ın eski İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'yu övdüğü görüntüler ortaya çıktı.

Videoda dönemin İçişleri Bakanı Soylu'yu aradığını ve işinin 3 saat içinde halledildiğini söyleyen Dilan Polat, "Allah başımızdan eksik etmesin bizimle öyle bir güzel ilgilenildi ki. 3 saatte işimiz halledildi. Allah bin kere razı olsun. Her şey için bakana yazamam. Bayramdan bayrama, kandilden kandile. İlk kez o zaman hakkımı kullanıp yardım istemiştim" diyerek Soylu'ya övgüler yağdırdı.

Geçtiğimiz haftalarda Dilan Polat ve eşi Engin Polat hakkında kara para aklama iddiaları gündeme gelmişti. İddiaların ardından MASAK, Polat çifti ve aileleri hakkında inceleme başlatmıştı.

Çiftin ve haklarında soruşturma yürütülen isimlerin mal varlıklarına el konularak yurt dışına çıkma yasağı getirilmişti.

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, "İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yapılan bir soruşturma söz konusu. Orada 12 kişi hakkında yurt dışı çıkış yasağı, adli kontrol tedbiri kararı verildi. Bütün mal varlıklarına da el konuldu" açıklaması yapmıştı.